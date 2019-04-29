【潘曉穎案】《廉政風雲》改編跨境殺人案　惟不適用於陳同佳

20歲學生的陳同佳，去年與女友潘曉穎到台灣旅遊期間，涉嫌在台把女友殺掉後，再偷走潘的財物，陳被捕時直認殺了潘，惟殺人過程並不屬香港的司法執法管轄區，即使陳作過招認，因港台並無簽訂任何引導條款，無法引渡陳至台受審，律政司亦無能為力。陳今被判入獄29月，料將於今年10月獲釋，即港府仍有時間處理《逃犯條例》的條定草案。 事實上，殺人過程在那發生，故然重要，計謀在那而起，也可成關鍵，過往亦曾在新加坡發生的謀殺，結果在香港審理，涉案被告最終亦被囚終身，事件更改編成電影《廉政風雲》。惟該案情況在陳同佳案上卻派不上用場。

《廉政風雲》改編自90年代轟動一時的「徐道仁案」。（劇照）

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85億私煙案證人突然失蹤

若數到港人在境外犯謀殺，最終在港繩之於法的案例，必須提及1995年的徐道仁被殺案。當年廉署調查一宗涉款達85億元的私煙巨案，案件的唯一及關鍵證人徐道仁，是煙草供應商瀚國公司的董事，早已移居新加坡，他本已答應廉署，會回港頂證數名被告包括前海關關員田秀光，及其他涉及私煙的人士，惟徐開審前卻突然在新加坡失蹤。

殺人方式似家法處理

廉署未有放棄調查，後來當地警方在新加坡打撈到徐的屍體，並發現其被殺情況特殊，根據警方三合會專家意見，認為似是遭黑社會以家法處理。

警方數年後才拘捕得各名涉嫌與謀殺徐有關的人士緝拿歸案，包括後來轉成污點證人的張偉明，及疑有份串謀策劃這謀殺的男子鄭會耀等人士，並控以他們串謀謀殺。

港買兇到新加坡下手

張被裁定串謀謀殺罪成後，轉作控方證人指證有份串謀的鄭會耀，張作證時爆出他與其他兇手，均是被指派到當地行兇，他們曾把浸有哥羅芳的布放入徐的口，再在徐身上綁上分別為6塊、5塊及4塊的3組鉛塊，再將除放入3層尼龍袋拋入大海。

雖然該謀殺過程在境外發生，但廉署掌握到殺手在港計劃謀殺徐道仁的證據，並成功將多名殺手繩之於法，張及鄭最終均被裁定串謀謀殺罪成，並被判囚終身。這案最近更經改編並拍成電影《廉政風雲》。

被告陳同佳自去年3月被捕後，一直被拘留至今。（資料圖片）

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律政司曾想將陳的通訊記錄呈堂

律政司在陳同佳案中，亦曾盡最後嘗試，欲將陳與潘二人出發前的通訊記錄呈堂，據悉，內容或能顯示陳出發已有計劃，惟最終遭法官拒絕。且根據案情，陳警誡下稱當晚與潘吵架，潘指腹中骨肉屬前男友，陳期間把潘殺死，控方無證據證明陳在港已串謀犯案，故最終亦無法像徐道仁案中以串謀謀殺提控。