【五一黃金周】單日300團湧港　東涌區議員：政府無對策「等死」

內地「五一黃金周」將於周三起（5月1日）展開。香港旅遊業議會早前預料，內地訪港入境團會按年升約6成，個別日子更超逾300團。 港珠澳大橋初通車時，東涌一度出現混亂情況。作為大橋通車後首個「五一黃金周」，有當區議員指出，東薈城第二期的美食廣場因料於今年7至8月才能開幕，估計區內「迫爆」情況將再度出現，恐怕會影響當區居民生活。 他又指，至今並無收到政府通知，不知相關部門有何部署及應對措施，故直言：「只可以等死。」

香港旅遊業議會早前預料，「五一黃金周」的內地訪港入境團會按年升約6成，個別日子更逾300團。（資料圖片）

東涌區內食肆及商店未增 難應付增加客量

B6巴士站可往返東涌及大橋香港口岸，東涌車站通車初期常大排長龍。東涌區議員郭平指出，車站現時已搬遷至昂坪360纜車站旁的臨時巴士站，該地相對空曠，料可應付「五一黃金周」的龐大人流。

巴士站情況或有改善，但其他民生設施未必足以應付大批旅客。他說，東薈城第二期的美食廣場料今年7至8月才能開幕，在區內食肆、商店未增加的情況下，料「五一黃金周」期間，區內或再度上演通車初期的混亂情況，「只可以等死，一定會重蹈覆徹！」

他又指，去年大橋通車初期，東涌情況一度惡劣，坦言：「食又無啖好食，商品一掃而空，廁所清潔伯伯做到想自殺。」他補充指，離島區議會至今未見有特別會議或文件討論今次問題，亦未收到政府通知，不知政府屆時會有何應對措施。

旅議會：加強到東涌巡查

旅遊業議會總幹事陳張樂怡回應時指出，內地團以巴士團為主，又稱大橋的吸引力比高鐵大，故他們甚少乘坐高鐵來港。

她又指，議會將如過往的黃金周一樣，加派人手加強在東涌、景點及登記店舖巡查。

東薈城二期部份7月分階段開業

東薈城名店倉發言人回覆查詢時指，東薈城二期工程（即名店倉擴建工程）已大致完成，並剛獲政府部門審批「入伙紙」，故已開始逐步移交商舖予商戶，以展開裝修工程，預期將於7月起分階段開業，東薈城名店倉內的食肆數目將增加一倍達逾30間。

發言人又指，已將商舖移交予美食廣場的營運商進行裝修，但由於美食廣場需向不同的政府部門申請牌照，故料開業前的籌備時間將比一般商戶長，發言人又說，預計黃金周期間到訪商場的人次將會增加，故已準備人手因應情況作出調配，以確保商場正常運作。