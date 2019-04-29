新加坡裝甲車案　船藏9軍備車公司與船長必知情　官裁兩被告罪成

海關3年前在葵涌貨櫃碼頭發現一貨船上，有9輛可抵擋地雷爆炸等設施的軍用裝甲車，涉事船公司和船長否認一項「並非根據進口許可證而輸入戰略物品罪」受審。法官今（29日）指船公司及船長不可能不知悉船上載有軍用車，卻沒申領許可證，遂裁定罪成。

船長被告潘學軍被裁定罪成。（資料圖片）

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兩名被告為APL CO. PTE LIMITED及潘學軍。

法官裁決時指，首被告知悉如運載超出規定重量及高度的貨物須通知港口，也清楚了解本港對戰略用品的規例，及有處理這類物品的經驗。不接納首被告不知道船上有裝甲車，亦指作為代理人的首被告有責任向海關提交記錄，遂裁定罪成。

官指船長應注意到

至於次被告，法官指裝甲車從台灣高雄上貨，經內地廈門到港，沒證據顯示他曾在任何港口下班，可見他一直是該船的船長。

法官不認同辯方指裝甲車的包裝不會引起船長注意，指裝甲車非置於密封貨櫃之內，上卸貨會較一般密封貨物費時。法官又指，雖然船長毋須親自填寫相關資料，但戰略品除了涉及船隻及公眾安全的考量，也關乎政治及區域情報的考量，被告不應將責任轉移到下屬身上。

裝甲車以厚帆布包束

案情指，海關於2016年11月23日在貨櫃船APL Qatar進行貨櫃檢查，發現甲板上有一件體積龐大的物件，以金屬鍊和繩索綁緊於一板架集裝箱，並以厚帆布包束。海關其後發現該車輛是裝甲車，並在調查後在該船上發現其餘8輛裝甲車。

案件編號：DCCC446/2017