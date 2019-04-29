【潘曉穎案】陳同佳狀況觸發《逃犯條例》　大劉或受牽連亦提覆核

涉嫌在台灣殺死女友後再偷女友錢的男子陳同佳，事發後回到他土生土長的香港，又因港台兩地無引導程序，陳在港只被控洗黑錢，今被判入獄29月。事件因而引發《逃犯條例》的爭議，立法會更想盡快修訂條例立法，引來社會激烈爭議。 曾因涉嫌洗黑錢在澳門被判入獄的富商「大劉」劉鑾雄亦加入戰團，更率先提出司法覆核，除認為條例未設追溯期，亦有可能賦予了特首下令逮捕、拘留及移送等「不受約束」的權力，有機會造成濫權的情況，案件更定於6月21日在高院審理。

被告陳同佳（右）涉嫌殺害女友潘曉穎（右）認洗黑錢罪，被判入獄29月。（資料圖片）

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「大劉」率先就條例提覆核

《逃犯條例》修改法案自公開以來，社會上一直議論紛紛，同時引起一連串的法律問題。其中，2014年被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成，需要入獄5年3個月的華人置業前董事局主席「大劉」劉鑾雄就率先入稟，就《逃犯條例》修改法案進行司法覆核。

「大劉」在該澳門審訊期間，因為患病而未能到澳門出庭；至他被判判囚，亦因港澳之間沒有引渡條例而未有到澳服刑。因此，如《逃犯條例》修改法案獲得通過，「大劉」很有機會會被交到澳門警方方面要求引導回當地服刑。

劉鑾雄早前就《逃犯條例》修訂提司法覆核。（資料圖片／張浩維攝）

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「大劉」覆核提三大理據

「大劉」早前聘用的星級大狀團隊，為他撰寫了一份入稟文件，主要提出三項論據，要求法庭宣稱該條例草案與香港人權法案、基本法有所抵觸，同時亦要求法庭宣稱《逃犯條例》將不會擁有追溯權，亦擔心條例會賦予行政長官過大權力。

條例前所犯罪行不應受規管

劉要求法庭宣稱，如《逃犯條例》以現擬草案的形式頒布，也不能擁有追溯權；換言之，在《逃犯條例》頒布之前所作出的行為，將不受《逃犯條例》所規管，《逃犯條例》亦無權將涉事者移交他處。

文件指出，在普通法傳統中，因追溯權會對被告造成不公平，一直不被採用，而在慣常的香港立法過程中，大部份法例亦沒有設立追溯權。

草案無規定追溯權

是次《逃犯條例》的修訂草案中，並無任何明文規定有關條例草案的追溯權，但從保安局為立法會審議此草案的文件中，則顯示此草案將被賦予追溯權。「大劉」的律師認為，此舉將對劉和其他有可能受條例管制的被告不公，剝奪了劉應受到的保護，令他需要接收澳門司法機關不法不公的裁決。因此，劉要求法庭宣稱，《逃犯條例》不能擁有追溯權，對於在《逃犯條例修訂草案》前發生的案件的涉事者，條例亦無權將其移交他處。

民間人權陣線昨日（28日）舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，由銅鑼灣東角道起步，遊行至立法會外進行集會。（李澤彤攝）

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條例觸及人身自由

除此以外，「大劉」亦認為現有的《逃犯條例》修訂草案中，賦予行政長官能決定將涉事者移交的權力，與《基本法》及《香港人權法案》有數項涉及人身自由的條文有所抵觸。

根據《基本法》和《香港人權法案》相關條文，香港居民擁有人身自由、在香港境內遷徙和有移居他處的自由、組織家庭和享受私人生活的自由，執法部門亦不得隨意地將任何人移離香港境外；除法院外，任何機構皆不能剝奪以上香港居民的基本自由和權利。

憂條例賦予特首不受約束權力

惟是次條例草案，卻賦予行政長官可以不受法例以及法院的規管限制，決定將何人逮捕、拘禁及移交的權力；條例草案亦無硬性規定特首需要按照什麼條件而決定何人應該移交，以及應在何時何地拘捕並移交該人。「大劉」的律師團認為，此法例所賦予特首「不受約束」的權力，將很容易造成濫權，與《基本法》及《香港人權草案》有所抵觸，因而要求法庭宣稱此條例草案賦予特首的權力違反《基本法》。

劉非自願情況下未出席聆訊

劉的司法覆核案，始終緣起於他在澳門所涉的案件，故亦特別有提及為何《逃犯條例》對他個人的影響，並指引渡他回澳門，將違反《香港人權法案》第10、11(2)(d)、11(2)(e) 條。

劉的申請書中寫道，根據《香港人權法案》第10條和第11條，任何人都應該有權接收公平的司法審訊，同時亦有權在審訊中出庭作證以及委聘律師代表。在澳門貪污一案中，他聲稱因患了嚴重疾病這「非自願性」的原因才缺席聆訊，澳門法院亦曾宣稱，其原因「並非不合理」(Not unreasonable)，但仍然在「大劉」缺席的情況下展開聆訊，並最終判處他罪成。

澳終院駁回上訴無法再翻案

現在案件已經審結，劉上訴至澳門終審法院的申請也已經被拒，代表此案已無重審的可能。「大劉」的律師團認為，此案的審訊過程和結果並不公平，是故意違反公義之舉（a flagrant denial of justice)；因此，如果港府決定使用《逃犯條例》將劉交回澳門服刑，將違反《香港人權法案》中對「大劉」權利中的保障。因此劉要求法庭宣稱港府如將他移交澳門，港府或會違反《人權法》。