教煮汁涉企圖強姦案　被告稱不在狀態未完事　有就令事主掃興致歉

女工到小食店新上班，第二天便被要求午夜才回店上班，期間店東被指以教煮醬汁為由，從後熊抱女工，並涉嫌想強姦女工。店東就企圖強姦罪繼續受審，店東在錄影會面反指是女工當晚主動拍他的肚腩，他才順勢攬著女工的腰，又與她到洗手間內欲進行性交，惟因他狀態不佳未能完事，他有就未令事主興致歉，又強調女工整個過程沒反抗。

被告彭小國被控企圖強姦新到職女工，案件在高等法院審理。（資料圖片）

被告彭小國，60歲，被控一項企圖強姦罪，指他於2017年1月22日在荃灣大窩口企圖強姦現年49歲的女事主X。

指女事主動作古怪

控方今播放被告於去年1月24日錄取的會面紀錄，被告稱當初認為女事主工作時動作古怪、不正常，不想聘用她，但她後來自行到店內主動幫忙，所以讓她試工。

女事主主動拍被告肚腩

被告憶述事發當晚，女事主在工作期間突然拍他的肚腩，被告遂順勢攬著女事主的腰，被告又稱女事主沒作反抗，又笑笑地，故再摸她的私處，被告指女事主當時自行將褲脫至臀部。女主擔心會被人看到，故二人進入店內洗手間。

女事主曾稱：返嚟同你算

被告又謂，他在洗手間內指插女事主，女事主發出叫床聲，接著被告感到「興起」，女事主則趴在洗手盤，被告欲進入女事主身體，但「到門口已經出」，事後被告向女事主說：「對唔住，令你掃興。」女事主回道「傻啦」，但女事主離開店鋪時又說「我會返嚟同你算」。被告強調女事主為自願，整個過程沒反抗。

案件編號：HCCC19/2019