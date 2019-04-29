【有片】內地缺豬價格暴升七成　老字號酒樓堅持用新鮮豬拒加價

內地非州豬瘟疫情依然嚴重，令新鮮豬肉供應量短缺，農業農村部預計豬價會上升70%。面對高昂豬價，首當其衝受影響的必定是本地飲食業。不過倫敦大酒樓老闆蘇萬誠稱飲食界早有心理準備，堅拒轉嫁食客。

開業四十載的倫敦大酒樓，每天早上9時，便開始處理從內地運到酒樓的新鮮豬肉。由起骨、切除脂肪、醃肉到製作點心都一手包辦。不過自去年8月內地爆發非州豬瘟開瘟開始，新鮮豬肉的來貨價先後加了價兩次，共貴了一成。內地農業農村部預測下半年的豬肉供應量會更加緊張，豬價更可能上升70%。然而蘇老闆稱一早已有心理準備，應對加價，估計之後飲食業的豬肉來貨價或會加20％至30％。

現時酒樓內逾一半食物均由豬肉製成，豬肉獨受廣東人喜愛，為減低成本偷龍轉鳳，改用其他肉類代替，對蘇老闆而言是絕不可能。不過現時亦有街外食肆，選擇改用外國進口豬肉如巴西豬代替，以控制成本。不過外國進口豬肉多經冷藏處理，本地豬場又不足應付酒樓大量的豬肉需求，想吃新鮮豬肉，內地豬似乎是唯一選擇:「內地的豬肉比較適本地人口味，外國的豬肉細吃下其實會帶有點羶味，而且用外國雪藏的肉，客人一吃便吃得出，用來煲湯也不能帶出味道。」

對味道有堅持，即同一時間需應付成本增加。但蘇老闆坦言不會單純因豬價上升而將點心加價，因為很多客人都是老主顧，不希望一有成本壓力便轉駕到客人身上。那麼若豬價將來真如農業農村部預測般再飆升呢? 蘇老闆笑笑說：「那頂多加一元吧！」