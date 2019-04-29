【DSE 2019】歷史科考中港關係　教師：取高分要提文革、六四

2019年中學文憑試（DSE）歷史科考試今日（29日）舉行，今年該科的卷一及卷二均有涉獵香港史。當中，卷一第一題考核1919年「五四事件」，要求考生就試卷提供的資料，解釋是否同意「對20世紀發生於中國的重大事件，內地中國人和香港華人抱持相似的看法。」卷二第一題則問及1967年至1997年間，香港在甚麼程度上經歷蛻變。 歷史科老師張兆聰接受《香港01》訪問時指，整體而言本屆卷一難度不高，較過去兩屆試題簡單，相信學生答題時應具備一定信心。他又提到，考生若要取得高分，必須涵蓋、羅列20世紀中與中港兩地有交集的事件，例如文化大革命、六四事件等。

2019年中學文憑試歷史科考試今日（29日）舉行。（資料圖片）

今年歷史科卷一共設4題必答題，其中第一題涉及「五四事件」所觸發的風波，當中(c)分題要求考生參考資料A及資料B，解釋是否同意「對20世紀發生於中國的重大事件，內地中國人和香港華人抱持相似的看法。」

歷史科老師張兆聰表示，第一題涉及課程內「中港關係」課題，考生若要取得高分，必須涵蓋、羅列20世紀中與中港兩地有交集的事件，例如孫中山以香港作基地推動反清革命、省港大罷工、抗日戰爭、中共建國後的「大飢荒」及「文化大革命」對香港民生及政治的影響、以及1989 年北京學運等。

卷一的第二至第四題，分別考核日本史、冷戰美蘇關係及一戰後的國際關係等。

「蛻變」指翻天覆地、相對正向轉變

概括卷一而言，張兆聰認為，今屆卷一的出題形式相對傳統，估計爭議不大；整體而言難度不高，較過去兩屆試題簡單，相信學生答題時應具備一定信心。

卷二共設7題論述題，考生可任選兩題作答。當中第一題考核香港史，問及1967年至1997年間，香港在甚麼程度上經歷蛻變。

張兆聰相信，考生對第一題的題型不會感到陌生，但作答此題時，必須留意關鍵字「蛻變」。他解釋，「蛻變」並非指簡單、普通改變，而是翻天覆地、相對正向的轉變，因此採用史例時，以採用大事件為佳。

歷史科老師張兆聰（左一）認為，本屆歷史卷卷一難度不高，較過去兩屆試題簡單，相信學生答題時應具備一定信心。（資料圖片）

歷史科老師張往認為，此題可討論的要點包括：經濟轉型、都市化及人口增長、公共服務及社會福利發展、華人地位上升、本土身分認同形成、引入代議政制、中國人身分認同及文化傳承等。

另外，張兆聰指出，今年的卷二包含與南非種族隔離問題、以巴衝突及東南亞史相關的「冷門題目」，需時觀望考評局未來出題趨勢，會否更傾向上述課題。張往則認為，由於課程指引的限制，令一些前線教師略教部分課題，例如東南亞的現代化、以巴衝突及南非衝突等，而本屆試題設計則似乎有意鼓勵教師應對所有課題一視同仁，避免為求應試而偏重教授個別課題。