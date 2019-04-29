三男強搶勞力士錶　認罪被判入獄3.3年至4年

數名男子涉嫌聯絡網上賣家，聲稱看中他一隻20萬的勞力士錶，見面時施以胡椒噴霧，強搶手錶，最終被捕。其中3男早前承認搶劫罪，法官今（29日）指各人擔當不同角色，此案是有組織、經精心策劃，非一般街頭劫案，最終判3人即時入獄3.3年至4年。

三名被告依次為吳祖軒（28歲，報稱裝修工人）、潘俊達（29歲，報稱地盤裝修工人）及范秀良（47歲，報稱廚師），承認於2017年4月14日在南洋中心搶劫姓姚的男子一隻手錶。

法官指3名被告稱因財困而犯罪，惟眾人皆非初犯，法庭已給予無數機會。他謂此案有加刑因素，續指案件經精心策劃，首被告年青力壯，負責搶劫並逃走；第3被告年紀較長，負責接頭；次被告似乎全程沒現身，而案情顯示他在背後策劃犯案。

首被告有3項刑事記錄，當中不涉盜竊或搶劫，去年已因縱火而被判囚4年。法官今判他入獄3年4個月，並與縱火案刑罰分期執行。法官指次被告為始作俑者，有9次涉13項刑事記錄，當中有一項搶劫罪及一項盜竊罪，判囚4年。至於第3被告則有21項刑事記錄，當中20項為偷竊、入屋犯法罪。法官形容他是慣犯，指他自1990年起不間斷犯案，判處4年監禁。

案情指，事主接到訊息得知有人看中他在網上放售的一隻價值20萬元勞力士手錶，雙方談好價錢後相約在南洋中心交易。事主當日與友人一起赴約，范自稱為買家並要求驗貨。此時吳突然跑出向事主及其友人噴胡椒噴霧，范乘機搶走手錶，並有一私家車駛至接應范逃走，吳逃走時被途人制服。范及後將搶來的手錶交予潘。

案件編號：HCCC220/18