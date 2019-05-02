民調解讀攻略：民望跌多少才重要？選舉形勢點理解？

每當本港有重要的政治及公共討論，很多時都有機構進行民調。中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智指，科學民調為社會提供重要的民意資訊，但所有研究都有限制及爭議，更有人利用民調引導輿論，提醒讀者在閱讀民調時要注意六大要點。 註：以下資料由梁啟智講述，《香港01》記者整理。

1. 誰的民調？

留意民調是由哪個機構發起、哪個機構負責進行的。例如，選舉時不同政黨都會委託研究機構進行民調，一些民調或會偏幫某一方，要多參考不同機構的民調結果。此外，亦可注意研究機構以往的民調是否都公允、可信、具科學性，有否大差錯或偏頗。

科學民調起源自1930年代的美國，初期研究方法有不少問題，美國曾發生「杜威擊敗杜魯門」的烏龍事件，即使經過多年發展和修正，民調仍有限制及爭議。﹙受訪者提供﹚

2. 支持和不支持以外的資訊

香港民調回應分佈通常呈「山字」形，即0-10分中，回應0分、5分和10分的人佔大多數。而一般報導只提及支持者及不支持者的總比例，忽略回應者意見兩極化的情況。

3. 選舉滾動民調：些微波動或只是誤差

在一些選舉中，媒體會每天報導滾動民調結果，如果只是1%左右的些微波動，通常只是隨機抽樣的誤差，並不代表選舉形勢有大改變，要看更長時間的趨勢，如「每週形勢」等。

在一些選舉中，媒體會每天報導滾動民調結果，如果只是1%左右的些微波動，通常只是隨機抽樣的誤差，並不代表選舉形勢有大改變，要看更長時間的趨勢，如「每週形勢」等。﹙香港大學民意研究計劃網站﹚

4. 民望調查：留意大升大跌、長期趨勢

與選舉民調類似，要理政治人物民望調查的結果，要重點看趨勢。若果某官員的民望有每月下跌1%、持續下跌半年的情況，就很值得討論；又或者某官員在某次民調分數大幅下跌5%或以上，也值得注意。

與選舉民調類似，要理政治人物民望調查的結果，要重點看趨勢。﹙香港大學民意研究網站﹚

5. 問卷用詞、提問的方式

更進一步，對問卷的用詞、提問的方法也可留神。一個有趣的例子是，美國曾有機構就奧巴馬醫保進行民意調查，發現用「Obamacare」及「ACA」兩個意思完全相同的用字，可得到相差甚遠的結果。而對於一些複雜的議題如「明日大嶼」，亦要注意問卷對其定義是否清晰。

6. 其他：隨機抽樣等

更進階的，留意民調是否已盡可能達致隨機抽樣。例如，港大民研計劃會隨機撥打家居及手提電話號碼，如果是家居電話，會再以「即將生日」的抽樣方法抽取一名合資格人士接受訪問，目的是為了消除某一類家庭成員經常接電話的不隨機因素。