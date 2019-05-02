港油輪涉對朝鮮移交油品　在南韓被扣押　船公司求港府助放船被拒

香港註冊的油輪方向永嘉號（Lighthouse Winmore）被指違反聯合國制裁禁令，在公海對朝鮮移交油品，自前年起遭扣留在南韓麗水港。擁有該船的香港公司要求海事處致函聯合國，以助取回船隻，但遭對方拒絕，遂入稟申請司法覆核。高院法官今(2日)頒下判詞，指香港非「國家」，沒有權向聯合國要求「放船」，該要求只能由中央政府作出，因此拒向船公司批出上駁許可。

申請人為永嘉船務公司，其董事和股東為龔銳強入稟要求覆核海事處決定。（資料圖片）

申請人永嘉船務有限公司，答辯人是海事處處長。

油輪在南韓麗水被扣押

判詞透露，申請人於2017年中把涉案的方向永嘉號，租予一間台灣公司，為期一年。該船於2017年11月抵達南韓麗水港，南韓當局於翌月懷疑該船違反聯合國安全理事會的禁令，向朝鮮的船隻移交油品，因此扣留它。

海事處欲取消該船註冊

申請人去年要求海事處向聯合國要求釋放該船，惟律政司代海事處回應申請人，指香港無權限向聯合國作出此要求。此外，海事處亦於去年向申請人發出通知，指有意取消方向永嘉號的註冊。

申請人遂要求法庭頒令，推翻海事處處長取消該船在香港註冊的決定，以及處長拒向聯合國要求釋放船隻的決定。

「放船」屬外交事務

惟法官指，根據聯合國的決議，相關「放船」要求需由「船旗國」(flag State)提出，但香港不是「國家」，也不是「船旗國」，因此該要求只可以由中央政府提出。法官認為，向聯合國作出「放船」要求，屬外交事務。而根據《基本法》，外交事務由中央政府負責，除非中央政府授權香港政府處理。

海事處通知屬臨時決定

判詞又指，海事處處長發出通知，表示有意取消該船在香港註冊。法官認為處長的看法只是臨時性，他發出通知的目的，是要讓船主有機會向處方回應。法官指，海事處處長發出通知時，涉及船隻未被註冊，因此不應獲發許可，申請司法覆核。

案件編號：HCA1520/2018