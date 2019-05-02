團體指9個領展轉售商場　部份或涉違反地契

房委會早年分拆商場予領匯(現已改稱領展)上市，領展近年則再將部分物業分拆出售。 團體「領匯監察」於上月曾巡查領展轉售的9個屋邨商場，發現當中涉及五大問題，包括有業主違規佔用公共空間、違反地契更改停車場車位、拒絕分擔屋苑的維修費用等。 團體早前向立法會申訴，立法會於今日（2日）就事件開會討論。

團體「領匯監察」於上月曾巡查領展轉售的9個屋邨商場，發現當中涉及五大問題。（張嘉敏攝）

團體「領匯監察」早前針對領展過往轉售的9個屋苑商場進行巡視，包括港島區興民商場、九龍區天馬苑商場、李鄭屋商場及麗閣商場、新界區穗禾苑商場、錦泰商場、明德商場、大窩口商場及H.A.N.D.S。當中6個商場由基滙資本所有，其餘3個則分別由傑豐香港有限公司、策勵有限公司及英皇國際所有。

他們發現於部分商場涉嫌違反地契，將固定月租車位轉為浮動車位。當中以天馬苑情況最嚴重，其地契列明提供逾580個車位，惟當中有一層停車場被圍封；他們稱業主為求「篤數」，其後將電單車車位轉為私家車車位，並在這些車位後方，加劃電單車車位。他們斥做法有違地契，並妄顧使用者安全。另外，於興民商場有部分原為公園的範圍，現被圍封及變為商場部分，質疑做法涉及佔用公共地方。

至於早前惹起爭議、有關攤分維修費用的事宜，團體發現除穗禾苑外，天馬苑亦有類似情況，該屋苑要由法團全數支付屋苑內行車路段的管理費。此外，報告內指出多區的社區設施不足，如大窩口邨、李鄭屋邨等，均未有顧及長者及殘疾人士的需要，未有興建升降機。他們又斥「基滙資本」以翻新商場為理由，強迫小商户於租約未到期前離場，未有作出任何賠償。