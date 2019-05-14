廉署第七屆國際會議　40多個司法管轄區代表參加　鄭若驊任講者

廉政公署第七屆國際會議將於下周三（22日）至周五（24日），在香港會議展覽中心舉行，主題是「拓展反貪新視野」，料有來自世界各地40多個司法管轄區的反貪機構、政府部門、執法機構等約500人參加。本地講者有終審法院首席法官馬道立、律政司司長鄭若驊等。在會議後，廉署將與國際反貪局聯合會合辦一天半的培訓課程，安排參觀廉署總部及參加專題工作坊。

廉政公署第七屆國際會議將於下周三（22日）至周五（24日），在香港會議展覽中心舉行。（資料圖片）

該次會議由廉署與美國非政府組織世界正義工程（World Justice Project）在香港舉辦，涵蓋議題包括打擊跨國貪污、追回失蹤資產、反貪情報等，預料有分別來自世界各地40多個司法管轄區的反貪機構、政府部門、執法機構、私人企業的防貪、監管部門人員等、人數約500人。

會議將由行政長官林鄭月娥致開幕辭，除了廉署多位首長級人員參與研討外，大會亦邀請到30位在不同反貪領域的知名講者分享，本港方面有終審法院首席法官馬道立、律政司司長鄭若驊、金管局科促辦金融科技總監周文正、廉署香港商業道德發展諮詢委員會主席孫啟烈、及廉署防止貪污諮詢委員會主席黃冠文。

海外講者方面，有新加坡貪污調查局局長鄧兆庭、英國嚴重欺詐案辦公室總監Lisa Osofsky等，以及來自新西蘭、印尼、馬來西亞等地的反貪部門首長級人馬。內地方面，有國家監察委員會港澳台事務辦公室副主任敏珠勒。

在會議後，廉署將與國際反貪局聯合會於24日至25日合辦一天半的培訓課程，安排參觀廉署總部，並參加與執法、教育及防貪機制有關的專題工作坊，如追截犯罪得益、法證會計、數碼鑑證、誠信管理制度等。