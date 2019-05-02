涉教煮醬汁圖姦女工　店東辯稱「商業交易」未付款　陪審團裁罪脫

中年已婚女工到小食店新上班，惟第二天便被要求午夜才回店上班。她指稱六旬東主以教煮醬汁為由，從後施以熊抱，並試圖強姦她，惟最終未成事。東主否認一項企圖強姦罪受審，並在自辯時指女工在過程中不但自願，甚至主動引誘，惟他事後拒支付女工要求的性服務費用，形容事件只是一宗「商業交易」。而陪審團經約六小時的退庭商議，以大比數裁定東主脫罪。

被告彭小國被控企圖強姦新到職女工，案件在高等法院審理。（資料圖片）

被告彭小國，60歲，原被控一項企圖強姦罪，指他於2017年1月22日在葵涌企圖強姦女子現年49歲的女事主X。7名陪審團今以5比2裁定被告罪名不成立，而被告在脫罪後反應平靜。

藉教煮汁乘機熊抱摸私處

控方早前播放事主的錄影口供，她稱於2017年1月21日到首次到涉案的小食店上班。事主於翌日午夜再到該店工作，當時只有被告一人。被告在店內摸女事主，又趁女事主煮醬汁時，從後熊抱及揑她胸部，繼而伸手進她的褲子摸其私處。

事主稱曾被啜乳頭強吻

被告之後在店內的洗手間，拉高女事主上衣，啜她乳頭及強吻她。被告更拉低女事主的褲子嘗試進入她的身體，但因陰莖不夠硬而無法成事，終自慰直至射精。女事主回家洗澡，並將事件告知丈夫。

被告指事主主動引誘

惟被告自辯時指，女事主在整個過程中都是自願，沒有反抗，甚至主動引誘，自行褪下褲子。惟被告欲進入女事主身體時，「到門口已經出」，他曾向對方致歉：「對唔住，令你掃興。」女事主還回應說：「傻啦。」但事後伸手欲向他索取性服務費用。因其妻手握財政大權，被告身上沒錢，因此沒向女事主付款。

案件編號：HCCC19/2019