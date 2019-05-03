議員提私人草案促支援SEN生　楊潤雄：不認為立法可解決所有問題

本港特殊教育需要（SEN）學生人數有上升趨勢，不少家長反映現行教育制度對SEN生支援不足。立法會教育事務委員會今日（3日）舉行會議，討論由公民黨立法會議員郭榮鏗及工黨立法會議員張超雄提出的私人條例草案，以及如何改善現時措施，加強支援學校照顧SEN學生。 出席會議的教育局長楊潤雄強調，政府重視SEN學童，會仔細研究議員提出的草案，但不認為立法可解決所有問題，反而應多花時間令特殊教育做得更加好。他透露，教育局計劃加強教師培訓，以及考慮重整學習支援津貼，以便加強對SEN生的照顧。

本港特殊教育需要（SEN）學生人數有上升趨勢，不少家長反映現行教育制度對SEN生支援不足。（資料圖片）

立法會議員張超雄指，私人草案具備法例指引性，要求每間學校均設有特殊教育主任，以便及早識別及介入協助SEN學童。他強調，整個草擬法律過程認真，草案亦得到律政署發出許可，認為技術上可行，只待立法會及政府支持。有份提出草案的郭榮鏗亦促請當局引入相應措施，協助相關學童更快融入主流學校的學習。



會上多名立法會議員對草案表示支持，認為現時的融合教育將SEN安排在主流學校，不但令小朋友得不到照顧，y亦增加老師工作量。

楊潤雄回應時強調政府重視SEN學童的教育，會仔細研究議員提出的草案，但不認為立法可解決所有問題，反而應多花時間令特殊教育做得更加好，多於在現階段討論法案。



楊潤雄稱，下學年起每間資助中小學均會增設一常額教席，擔任特殊教育需要統籌主任。另外，教育局計劃加強教師培訓，並考慮重整學習支援津貼，為取錄較多SEN生的學校提供更多學習支援津貼及常額教師人手。