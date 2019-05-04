中學生激辯青年創業更勝打工?　反方：失敗率高難做SteveJobs

政府近年鼓勵年輕人創業，由《香港01》及香港辯論超級聯賽合辦的「香港01中學生邀請賽」今日（4日）舉行，辯論題目為「在香港現今經濟環境，青年創業更勝打工。」兩場比賽均採取雙辯題，即甲方贊成辯題立場，乙方則反對，並認為打工更勝創業。 甲乙雙方分別是崇真書院和拔萃女書院，協恩中學和拔萃男書院。兩場甲方代表認為，本港經濟依靠傳統四大產業，行業選擇單一，年輕人在職場工作，難以找到滿足感，相反現時創業成本低，加上獲政府資助，有助年輕人創業，成功後回報更較打工理想。乙方代表則認為，創業失敗率高，年輕人人生經驗淺，過早創業只會血本無歸，認為應先投身職場工作，累積足夠經驗與人脈，日後創業成功機會也較大。 最終比賽由祟真書院及協恩中學勝出。最佳辯論員為祟真書院第一副辯李漢庭及協恩中學結辯林朗欣。

作為乙方的拔萃女書院認為，年輕人人生經驗淺，難以成功創業，若創業失敗，更承擔財困的危機。（胡家欣攝）

第一場：崇真書院（甲方）VS 拔萃女書院 （乙方）

甲方代表認為，香港背靠中國內地，大灣區充滿發展機遇 ，年輕人有空間嘗試創業，若然創業資本不足，可以向政府申請青年發展基金等資助，又可以開設網店銷售，入場成本門檻低，只須約十萬元。甲方強調，創業不只帶來成就與收入，更重要是對年輕人個人發展有重大裨益。

他們認為，「打工仔」的工作性質較為單一，流水作業，相反創業者可以一手包辦策略、管理、營銷等工作，累積豐富人生經驗。甲方舉出成功例子，「馬雲高考三次都無成功過，無喺商科畢業，都創業成功 !」他們又強調，年輕人創業包袱少，即使最終失敗，亦有時間可以再接再厲，或者轉為「打工仔」，繼續一展所長，故贊成「青年創業更勝打工。」

乙方代表則認為，「青年打工更勝創業」，原因是年輕人只有15至24歲，人生經驗淺，難以成功創業，並反證有數據顯示，有九成年輕創業者均失敗，質疑甲方所舉的例子極端，以偏概全，「好多人都想係Steve Jobs ，但年輕人創業失敗率高，又可否負擔？」

乙方又認為，創業並非「上幾個課程就可以學到」，認為年輕人可以先投身職場，累積足夠的工作經驗與行業知識，創業過程才會較為穩妥。對於甲方指大灣區具有發展機遇，他們就表示，兩地在勞工規管及法制等均有所不同，質疑能否有利於年輕人創業。

作為甲方的祟真書院則認為，打工仔的工作性質較為單一，流水作業，相反創業者可以一手包辦策略、管理、營銷等工作，累積豐富人生經驗。（胡家欣攝）

第二場賽事，甲方為協恩中學，乙方為拔萃男書院。（胡家欣攝）

第二場：協恩中學（甲方）VS 拔萃男書院（乙方）



甲方代表指，現時香港經濟產業單一化，八成青年只是從事傳統四大產業，難以找到合適自己的工作，工作滿足感低，「行行出狀元，但行行嚟嚟去去都係嗰幾項。」甲方指，現時年輕人的每月酬金低，現時15至24歲年輕人，每月收入中位數只有1.3萬元，25至30歲的每月收入不足2萬元，而職場環境差，「工時穩定地長，薪金穩定地低」，令他們難以置業，質疑年輕人靠打工無法向上流動；相反創業前境較佳，獲得政府政策及津貼支持，並舉例雜誌《100毛》創立人林日曦，每年收益過百萬，反映創業回報理想，認為青年創業更勝打工。

乙方代表續指，香港創業成本高，有數據顯示，每100間初創企業，兩年間就只有13間維持經營，即9成個案屬失敗。他們強調並非反對創業，但擔心年輕人過早創業，只會血本無歸，難以「東山再起」，「失敗機會咁高點解要創業?」他們認為，年輕人可以先全職工作，累積足夠經驗與人脈，待中年創業才是合適時機。

甲方則反駁，創業初期難以回本，但不代表日後不能夠成功，又認為失敗率高不代表不值得嘗試，「做運動員失敗率都高，但就代表唔可以支持？」

紡織及製衣界立法會議員鍾國斌(左)、職工盟總幹事蒙兆達(中)及2017年香港傑出青年企業家邵燕寧(右)為今次辯論賽的評判。（胡家欣攝）

評判：辯論技巧出色 隊員有風度

辯論比賽評判之一、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌表示，兩場辯論比賽水準高，又大讚辯論員辯論技巧出色，笑言:「好過某啲立法會議員。」另一評判、2017年香港傑出青年企業家邵燕寧表示，兩辯論隊員表現佳，演辯時具風度，值得一讚。

作為評判的職工盟總幹事蒙兆達則提醒，若甲方要論證題目，先要將創業與「打工」作比較，不只要闡述創業的優點，同時要提及做僱員之苦，否則命題難以成立。他認為，代表甲方的協恩辯論隊在論說上達到這個要求。