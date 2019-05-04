【五一黃金周】首3日連假逾83萬內地客湧港　較去年同期增4成

內地「五一黃金周」、連休4天的長假期於今日（4日）踏入最後一天，根據入境處資料顯示，於周五（3日）單日有約25.2萬人次的內地旅客經各個出入境管制站到港；而首3日假期內則共有逾83.9萬內地旅客人次入境，已超越去年同期、共3日假期的訪港內地旅客人次40％。

長假期首3日共有逾5.9萬人次的內地旅客經港珠澳大橋入境。（資料圖片）

內地從周三（1日）起展開為期4日的黃金周，而根據入境處數字，截至周五（3日），3日假期內總共有逾83.9萬人次的內地旅客訪港。相較於去年同期、共3日黃金周假期內的逾59.9萬人次，今年的內地旅客人數大幅上升約24萬人次，升幅約為40%。

黃金周第二日內地客訪港人數創十年新高

而於首3日的假期內，以周四（2日）的內地旅客人數最多，單日有逾30萬入境人次，創下過去10年來五一黃金周假期的單日新高。

3日共有約12.1萬人次經高鐵到港，較港珠澳大橋多出逾6萬人次。（資料圖片）

逾12萬人次經高鐵到港

而本港兩個大型基建項目，高鐵及港珠澳大橋亦迎來首個「五一黃金周」。當中於長假期的首3日，共有逾5.9萬人次的內地旅客經港珠澳大橋入境；而經由高鐵到港的則有約12.1萬人次。此外，最多內地旅客經由落馬洲口岸到港，3日共計有逾17.9萬人次，其次則為17.5萬人次的羅湖口岸。

高鐵往廣州南車票售罄

適逢長假期踏入尾聲，出境的內地旅客人數亦有所增長。當中於周五共有29.7萬人次出境，較周四的29.5萬為多。而港鐵亦宣布今日所有開往廣州南的列車車票已經售罄，尚未購票的乘客可考慮乘東鐵線經羅湖或落馬洲返回內地。