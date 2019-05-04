77%受訪青少年壓力來源為前途及學業　有女生以𠝹手減壓

本港青少年壓力不容忽視，有機構街頭訪問青少年，發現接近77%受訪者壓力來源是對前途感迷茫，以及對功課感到壓力。有受訪女學生直言「好迷茫，唔知讀書為咩，做做下功課會喊」，亦有女生透露父母管束多，見朋友亦要說謊，平日以𠝹手來減壓。

太平山青年商會上月中在銅鑼灣街頭訪問了168位青少年。（鄧穎琳攝）

太平山青年商會指，據統計，香港平均每十日就有一位24歲以下的青少年輕生，故商會上月中在銅鑼灣街頭訪問了168位青少年，了解他們曾否感到極大壓力、壓力來源及減壓方法。

街頭訪問在今年4月13日（星期六）在銅鑼灣街頭進行，共訪問了168名青少年，當中包括54名中三或以下中學生、54名中四至中五學生及60名中六或以上學生，當中四成受訪青少年表示，壓力來源是因前途迷茫（70人）；其次是功課壓力（59人）；而較少人反映壓力來源是父母苛求（12人）、人際問題（12人）或感情關係（4人）。

至於主要減壓方法，最多青少年選擇遊戲玩樂（42人）：休息睡覺(40人），亦有人選擇找人傾訴（20人）、做運動（19人）、購物消費（15人）及旅遊飲食（7人）。

鍾興龍表示有三名受訪女初中生透露，曾以𠝹手減壓。（鄧穎琳攝）

太平山青年商會會員兼調查負責人鍾興龍指，有三名受訪女初中生透露，需瞞著家人才能到銅鑼灣玩樂，其中一名女生更以傷害自己、𠝹手來減壓，令他相當驚訝。亦有不少受訪者直言，睡覺時仍不停記起未完成的功課，亦有人擔心升不上大學令前路茫茫；不止一名受訪青少年希望，社會多聆聽年輕人的看法及訴求。