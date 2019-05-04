團體收集逾4000市民聯署　要求政府改善青年房屋政策

由公屋聯會、聯同16個青年團體組成的「關注青年住屋聯席」，於上月初發起聯署行動，促請青年發展委員會發揮統籌功能，整合及優化房屋政策，以回應年輕人對住屋的訴求。 團體從上月初起，分別透過網頁及舉行街站等方式，至今共收集逾4000名市民聯署，並計劃於本月21日於特首辦請願及遞交聯署。

關注青年住屋聯席今日於大圍擺設街站。（關注青年住屋聯席提供圖片）

關注青年住屋聯席於今日（4日）舉行第4場街站，在大圍港鐵站外邀請市民聯署。他們指於過去1個月內分別透過網站、公共屋邨推廣，及街站等形式收集聯署，至今共接獲逾4000名市民簽署支持行動。他們將於下周六（11日）舉行最後一次的街站活動，並於本月21日於特首辦外請願及向特首遞交聯署。

關注青年住屋聯席召集人藍偉良指出，青年事務委員會曾於2017年舉辦公眾參與活動，並就7個範疇發表相關的報告，包括房屋方面。其後為加強政府內部統籌，及跟進相關政策，政府更將委員會升格至為青年發展委員會。由於現時涉及年輕人住屋的政策散落於不同的決策局，聯席認為青年發展委員會過去未能發揮統籌功能，政府無視年輕人的訴求。他們要求委員會研究優化租住及置業上的政策，回應年輕人住屋需求。