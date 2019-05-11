【母親節好去處】搶包山門票增至1800張　昂坪360推媽媽20元票

明日星期日（12日）除了是佛誕，更是一年一度母親節，不少子女會趁此節日慰勞媽媽，悉心準備禮物送心意，或帶媽媽吃餐美食。適逢今個母親節翌日也是佛誕補假假期，連同今日可放三假，若沒有外遊，大家可以趁假期來個本地深度遊。

1. 長洲太平清醮

下周日﹙12日﹚就是長洲太平清醮，每年一大焦點就是飄色巡遊。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

一年一度的長洲太平清醮將於下周日（12日）、佛誕舉行，每年均吸引大批市民及遊客蜂擁而至長洲，觀賞飄色巡遊及搶包山比賽。歷年的飄色巡遊，其一大特色是諷刺時弊。據大會提供的飄色主題名單顯示，今年至少有兩個街坊會推出與「明日大嶼」填海計劃相關主題，亦有同鄉會以「安心鐵路」作飄色主題，藉上月爆出的藝人許志安與黃心穎「偷食」事件，諷刺港鐵管理不善及列車出軌。 太平清醮的另一重頭戲「搶包山比賽」，將於12日午深夜舉行，大會將於當晚10時，在北社一里派發1,800張免費入場券，供市民觀賽。 日期：2019年5月12日 至 13日 地點：北帝廟遊樂場足球場 搶包山比賽時間：12日晚上11時半至翌日清晨0時45分

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2. 昂坪360

昂坪360推出母親節港人專屬優惠，同行的媽媽可以20元購買來回纜車門票。（資料圖片 / 黃永俊攝）

昂坪360推出港人母親專屬優惠，本月2日起，香港永久居民只須在出發前最少一天，在其官方網站購買5月11日至13日期間的「來回昂坪纜車（標準車廂） 門票」一張，同行的母親可以20元購買相同的門票一張，及預約時間特快登車。推廣期間，優惠票每天360個名額，先到先得。 市民在行程當日，須親身到東涌纜車站出示香港身份證正本核實身份，以換領優惠。優惠期間，同行的母親亦會獲贈康乃馨一枝。

3. 天際100 港人優惠

天際100推出港人優惠，由4月12日至6月30日期間，成人可享「小童價」，即只需128元。（資料圖片 / 江智騫攝）

天際100香港觀景台推出8周年慶典活動，於4月12日至 6月30日期間，港人可享「8週年慶典港人優惠二重奏」，包括「成人票小童價」，即原價188元的成人門票，可以小童價128元購買；及身份證號碼包含「8」字，可享門票買1送1，即購買成人正價標準門票1張，將免費獲贈多1張標準門票。至於香港居民生日優惠，壽星於生日月份免費入場，同行親友則以7折優惠購買門票，名額最多3人。至於港人帶同海外朋友，旅客亦享有門票75折優惠。 日期：4月12日至6月30日 開放時間：周日至周四 - 上午10時至晚上9時 （最後進場時間為晚上8時半）；周五至周六 - 上午10時至晚上10時半（最後進場時間為晚上10時） 地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

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4. MegaBOX【SOHO MARKET 好 · 媽媽市集】

MegaBOX將於5月11日至13日舉行【SOHO MARKET 好·媽媽市集】。（資料圖片 / 林若勤攝）

MARKET將於MegaBOX舉辦【SOHO MARKET 好 · 媽媽市集】，有40個本土創意特色的手作攤檔，及為母親節而設的手繪花樣圖案水彩風心意工作坊等。 日期：5月11至13日（六/日/一） 時間：中午12時 至 晚上7時 地點：MegaBox G/F 中庭

5. 九龍城廣場「全齡‧傳承‧擁抱愛」

由5月3日至12日，KCP九龍城廣場推出「全齡‧傳承‧ 擁抱愛」親親媽咪大行動，。（KCP九龍城廣場提供）

由5月3日至12日，KCP九龍城廣場推出「全齡‧傳承‧ 擁抱愛」親親媽咪大行動，其中「擁抱號」專車會巡遊九龍城及毗鄰街頭，鼓勵子女們擁抱媽媽，及完成遊戲等，免費換引有個人肖像的「抱抱咕臣」、康乃馨香梘花及商場20元現金券。

6. 黃埔天地「香皂花樣甜點屋」

黃埔天地推出母親節「香皂花樣甜點屋」活動，邀請台灣人氣「皂型魔法師」格子，並設有香皂工作坊。（黃埔天地提供）

黃埔天地推出母親節「香皂花樣甜點屋」活動，邀請台灣人氣「皂型魔法師」格子，以母親節鮮花為主題，製作天然的甜點香皂，其中有1米高的大型蛋糕香皂，及設計6個不同花語主題蛋糕的香皂。活動亦設有製作香皂工作坊，及限量雪糕杯香皂換領。 日期：5月1日至20日 時間：上午10時 至 晚上10時 地點：黃埔天地時尚坊MTR層

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7. 海港城「BEAUTY BLOOM」

海港城於即日至5月26日推出「BEAUTY BLOOM」日本手造藝術紙花遊藝園。（海港城提供）