【有片】冷凍龍蝦電擊劏魚　人道劏海鮮？　魚販：手濕會電死人

漁農自然護理署於四月底就動物福利法諮詢公眾三個月，計劃草擬實務守則供各業界參考。就宰殺活魚的指引中，有傳聞會參考外國的電擊劏魚法，先用電擊把魚電暈再宰殺。對此，魚販紛紛表示反對，擔憂以電擊劏魚會比扑暈魚後宰殺法更繁複，亦會有觸電風險。政府隨後澄清從未提出電暈活魚再劏魚的建議。然而，有海鮮業人士指先以冰水凍暈海鮮再宰殺相對人道，奈何不適合食肆經營模式。

魚販擔心電擊劏魚會有觸電危險



對於傳聞中的電擊劏魚法，魚販均大表反對。魚販陳小姐指一天要處理數百條活魚，若將來要把每條魚先電暈再劏，十分費時，客人定必「詐型」；魚販郭小姐更擔心人身安全：「我們濕手濕腳很危險，人身安全一定最重要，電死人都未電死條魚！」，又擔心電擊會改變魚的味道及令肉質變得粗糙。不少買魚的市民都不認為「扑魚」做法殘忍，張太指：「怎樣劏都是殘忍，你再電擊牠更要做多層功夫」；市民方太亦抱同樣看法：「你扑牠都是一兩下，電擊牠也是一樣，也是一樣殘忍。」

元朗同益街市鮮魚商會主席劉德平指，漁護署未有與業界商討，認為電擊劏魚法屬無稽之談：「由我們入行開始，一直都是扑暈條魚劏。扑暈條魚之後打鱗，然後就可以劏。」

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冰浸龍蝦較人道 唯餐廳不常採用



除了街市，現時不少餐廳在處理海鮮時均採用即撈即劏的做法。粵菜中菜館聚興家的吳江橋師傅指，若想用相對較人道的方法處理海鮮，可以在宰殺前先用負4至5度的冰水浸泡龍蝦約十分鐘，但餐廳一般不會採用：「處理海鮮、龍蝦一般都是即撈即劏，快快手便要劏，很少人會這樣做（冰浸龍蝦）。」他指一道菜約十分鐘便可上菜，若再加上冰浸的話，起碼要半小時，「客人又罵，又浪費時間，我們做的工作又多了一重步驟！」

漁農自然護理署署長梁肇輝日前接受傳媒訪問時指，有關指引屬初步草擬階段，未正式開始諮詢業界意見，指未來會先諮詢業界再作定斷。而漁護署在周四(9日)作出澄清，指有關報道失實，從來沒有作出先電暈活魚後再劏魚的建議。