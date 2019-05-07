由板間房幼童變「三耳」局長　聶德權：社會應給予年輕人更多空間

由板間房的童年、流連徙置區的中學生涯、至出任社會福利署署長時理性與感性的交戰，政制及內地事務局局長聶德權總有不同的體會。他接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問時談及對年輕人看法，認為以上一代角度看今天的年輕人，並不全面，畢竟時代不同，社會提供的機會也不同，而社會及父母有責任給予年輕人更多空間。
他相信，只要年輕人抱持開放態度，一定找到適合的路：「當你看多一點，了解不同的可能性，你才有更多選擇」。他認為，粵港澳大灣區發展是一例：「如年輕人本身過去少機會接觸，何不了解更多，從而再選擇在內地、香港或是去海外發展。」
聶德權表示，社會和父母均有責任給予年輕人更多空間；只要年輕人抱持開放態度，一定找到適合的路。（聶德權FB圖片)
由住板間房到上公屋歲月
在政府服務近33年、外號「三耳局長」的聶德權，在整個訪問中，展現出「理」中有「情」。他憶述小時候家住油麻地板間房日子，「會聽到隔離左右的聲音」、「下雨天天花板漏水」；至小一舉家獲配坪石邨公屋單位：「能夠住上公屋，好感恩──租金便宜，有穩定的居住環境，可專心讀書。」
由小學至踏入社會工作接近20年，他都與坪石邨一同成長。他又表示，小四時曾獨個兒搭巴士上學：「有一次巴士去到石硤尾，差不多下車，車未停定就跳落去，在地下滾了幾滾……細個就是這樣都玩一餐。」
大學歲月聶德權曾當「蛇頭」，因當時他主修經濟、副修統計學，大二時當上「社會科學學會」（Social Sciences Society）會長，學會英文名稱有三個「S」，被稱為「三蛇（三S）」，故此他多了一個「蛇頭」的花名。
早前馬會從化馬場舉行首場示範賽，聶德權是獲邀出席的嘉賓之一。對於這類粵港合作模式，他予以高度評價。(聶德權FB圖片)
冀盡早通過「國歌法」：盡力而為
2017年聶德權出任問責局長前，在公務員隊伍工作31年、涉足15個崗位 ，他指最有印象和滿足感，是出任社會福利署署長和新聞處處長的日子。他表示，在社署的日子，近距離看社會問題，理性與感性總在交戰：「接觸好多家庭，面對好多困難，會好觸動，但同一時間要去看成因，有無深層次的問題……最大體驗是遇到悲劇，要有同理心，但切莫『走不出來』，要抽離，理性分析，情感未必可以太外露，因為你要理性地去處理問題。」
至於擔任新聞處處長，更適值非常時期：「那28個月，正值政改諮詢和投票，還包括79日的佔中，工作挑戰性極大。」他指出，社會存在不同意見，立場論點不同，甚至批評政府都無問題，但大原則是要讓市民掌握不同資訊自行判斷，才可推動社會進步。「過程好辛苦，要24小時oncall，電話不離身。」
對於現時立法會正審議的《國歌條例草案》，他重申港府已就草案盡量解說，訊息清晰，認為大部份市民應該知道對他們沒有大影響。他又指，政府目標是盡早通過，至於能否如期於今個立法年度通過，只能盡力而為。