由板間房幼童變「三耳」局長　聶德權：社會應給予年輕人更多空間

由板間房的童年、流連徙置區的中學生涯、至出任社會福利署署長時理性與感性的交戰，政制及內地事務局局長聶德權總有不同的體會。他接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問時談及對年輕人看法，認為以上一代角度看今天的年輕人，並不全面，畢竟時代不同，社會提供的機會也不同，而社會及父母有責任給予年輕人更多空間。 他相信，只要年輕人抱持開放態度，一定找到適合的路：「當你看多一點，了解不同的可能性，你才有更多選擇」。他認為，粵港澳大灣區發展是一例：「如年輕人本身過去少機會接觸，何不了解更多，從而再選擇在內地、香港或是去海外發展。」

聶德權表示，社會和父母均有責任給予年輕人更多空間；只要年輕人抱持開放態度，一定找到適合的路。（聶德權FB圖片)

由住板間房到上公屋歲月

在政府服務近33年、外號「三耳局長」的聶德權，在整個訪問中，展現出「理」中有「情」。他憶述小時候家住油麻地板間房日子，「會聽到隔離左右的聲音」、「下雨天天花板漏水」；至小一舉家獲配坪石邨公屋單位：「能夠住上公屋，好感恩──租金便宜，有穩定的居住環境，可專心讀書。」

由小學至踏入社會工作接近20年，他都與坪石邨一同成長。他又表示，小四時曾獨個兒搭巴士上學：「有一次巴士去到石硤尾，差不多下車，車未停定就跳落去，在地下滾了幾滾……細個就是這樣都玩一餐。」

大學歲月聶德權曾當「蛇頭」，因當時他主修經濟、副修統計學，大二時當上「社會科學學會」（Social Sciences Society）會長，學會英文名稱有三個「S」，被稱為「三蛇（三S）」，故此他多了一個「蛇頭」的花名。