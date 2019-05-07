內地婦率「捉姦團」來港　直闖酒店生擒兼扯傷小三　罰款2千

內地女商人得悉丈夫搭上台女，更在香港酒店幽會，即「率團」來港直闖丈夫酒店，更撞正情婦一絲不掛躺在床上，情婦以毛毯蔽體，亦被「捉姦團」等一眾人等即扯走毛毯，有人更舉機拍照為證，情婦被拉落床時受輕傷。鬧劇過後，丈夫無情報警指妻傷「小三」，內地婦去年入境香港時被捕。內地婦今（7日）在九龍城法院承認一項普通襲擊罪，被判罰款2000元。

被告龍怡姬在九龍城法院承認襲擊一名持台灣護照的女子。（資料圖片）

報稱商人的被告龍怡姫，29歲，被控於2017年11月15日在新蒲崗九龍貝爾特酒店襲擊蔡姓女子，該蔡姓女子為台灣護照持有人。

丈夫台女相約黃大仙相見

案情指，被告與經商的丈夫2013年在內地結婚，二人結婚4年後關係轉差，丈夫在前年7月開始與蔡交往，更相約在該年11月14日來港在黃大仙九龍貝爾特酒店過夜。

成功「捉姦」被告抓情婦中指

翌日早上，被告帶同兄弟姊妹等一眾人等到龍貝爾特酒店拍門，丈夫將房門打開後，被告看到情婦赤裸躺在床上，身上只蓋著一條毛毯，便與「捉姦團」的人等舉手機拍攝情況。被告的兄弟姊妹將情婦拖到地上，又拉扯情婦身上僅餘的毛毯，期間被告又抓著情婦的右中指，及與丈夫爭執，一輪爭執後眾人散去，丈夫卻在事後約2個月報警。被告去年6月16日入境香港時被捕。

醫療報告顯示情婦事後右中指擦傷，左腳扭傷，右膝瘀傷及右腳踝觸痛及腫痛。

案件編號：KCCC3650/2018