台灣5男為享免費旅行　販運591萬毒品經港被捕　被判囚10至12年

5名年僅二十出頭的台灣男子，接受了「免費旅行」的邀請，去年為他人從柬埔寨販運俗稱「冰」及「K仔」的毒品到台，毒品市值達591萬港元，惟在港轉機時被捕。5人早前在高等法院認罪，並稱已知錯又稱受威嚇才犯案，惟法官未有接受，並指案件涉跨境犯罪原素，判5人入獄10至12年2月。

五名被告：李威辰（20歲）、陳彥廷（20歲）、鄭旭宏（24歲）、楊明軒（21歲）及翁尉翔（18歲）在高等法院承認販毒罪。（資料圖片）

五名被告：李威辰（20歲）、陳彥廷（20歲）、鄭旭宏（24歲）、楊明軒（21歲）及翁尉翔（18歲），承認一項販運危險藥物罪，指他們於2017年10月10日在香港國際機場販運共264.4克固體冰毒及7.79公斤「k仔」。

免費遊柬後要帶毒返台

案情指，被告等一行5人在去年10月5日乘坐同一班機由台北經香港前往金邊，同月10日帶毒品從暹粒經香港返回台中，但在香港轉機時被海關截獲。五人警誡下承認接受了「免費旅遊」到柬埔寨遊覽後，有人將藥物纏在他們身上，要他們將藥物帶回台灣。他們均稱因害怕如不從命無法回台，又害怕自身及家人危險，才被逼服從。

有被告引聖經求情

眾被告呈上家人、牧師、前雇主等求情信，懇請法庭輕判，聲稱遭人利用，及愚蠢犯案，亦有被告承認因毀了他人汽車，需錢償還，次被告並稱他患有先天性左腎未完全發育的「毛病」，希望能輕判，亦有被告引用聖經。五人年僅17歲的第五被告，更稱他在柬埔寨曾受到脅迫，要他和家人償還旅費，又威脅會打他和毀他的車等。

官指案件涉跨國罪行

惟法官判刑時指，不會接受被告聲稱遭威脅的理由；又指五人皆因經濟理由犯案，不會得到扣減；加上這是涉跨國性罪行，令案件更顯嚴重，故以16年至18年9個月為量刑基準，考慮到各被告認罪、需在陌生地方服刑、第五被告犯案時未成年等，終判處第一、第二被告各入獄12年2個月、第三被告11年9個月監禁、第四被告12年1個月監禁及第五被告10年監禁。

案件編號：HCCC 296/2018