【開放數據】政府部門4月準時更新資料　新增4項實時數據

政府年初推出開放數據政策，要求各部門在「資料一線通」網站上發放機器可讀數據。在4月，25個政府部門均按原定計劃發放120個新數據集，為首次「找齊數」。 當中入境處發放34個數據集，但數據集內容只覆蓋2016年或以後的年份，市民難以從中總結長期趨勢。對於會否開放此前年份數據的查詢，入境處回覆指，對開放更多數據持開放態度，並會定時檢討年度開放數據計劃。

入境處、水務署、資料辦等25個政府部門，已按原定計劃於4月在「資料一線通」﹙data.gov.hk﹚網站上發放120個新數據集，是首次所有部門均按計劃如期公開或更新數據。當中，入境處發放的數據集數目最多達34個，內容涵蓋內地人才計劃獲批數字、簽證數目、出入境統計等。

不過，入境處只提供2016年至今的數據，而未有提供2015年或之前年份的歷史數據，市民難以從中總結長期趨勢。值得留意的是，上述數據實際上已刊載在入境處年報，而入境處網站亦可下載由2009年度至今的年報。換言之，大部份數據本身已公開，但未有以機讀格式上載至「資料一線通」。

問及入境處會否開放此前年份的數據，入境處回覆指，就開放更多數據而言，除考慮公眾和業界的需要外，亦須考慮其他因素，但對此持開放態度，並會定時檢討年度開放數據計劃。

2019年4月，25個政府部門開放120個數據集。

新增4項實時城市數據集

為發展智慧城市，政府近年試行在市區中安裝感應器收集實時城市數據，早前已在九龍東安裝7枝多功能路燈。現時在「資料一線通」網站上，已可找到該7支路燈所收集的實時天氣及空氣質素數據、行人及車輛統計。此外，創新科技署亦已發放科學園的實時人流、的士及小巴數量，以及共享單車位置。