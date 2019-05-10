【母親節】為陳凱琳助產　產科護士長教餵母乳貼士：食花膠礙泵奶

天下間母親十月懷胎生下孩子，必然想將最好給予下一代。坊間流傳不少生育貼士，如產後食補品能增加奶水供應，又或奶粉比初乳營養高等，惟當中卻未盡準確，甚至有可能令母親們「好心做壞事」。 曾協助藝人陳凱琳生產的香港港安醫院-司徒拔道兒科及婦產科護士長許靜儀指，母親心情絕對影響奶水供應，並向新手媽媽傳授五個湊B貼士。

許靜儀建議嬰兒在出生後一至兩日後，又或最快6至8小時後才為嬰兒洗澡。（楊凱力攝）

貼士一：初生嬰兒洗澡要幾頻密？

現時嬰兒出生後，醫護人員一般會抱新生嬰兒到「BB房」洗澡，將血淋淋的嬰兒用暖水沖洗乾淨。許靜儀強調，立即為嬰兒洗澡並沒有壞處；惟她建議嬰兒在出生後一至兩日後，又或最快6至8小時後才為嬰兒洗澡。

此舉對嬰兒而言，能有效減少體溫突如其來的變化，從而維持嬰兒的呼吸暢順。另外，母親亦可借此機會餵餔母乳，透過身體接觸，與嬰兒建立更親密的母嬰關係。

初乳分量雖少，但營養價值極高，當中含有天然抗體、活免疫細胞、酵素等，均可幫助嬰兒增加免疫力，有助嬰兒預防疾病。（資料圖片）

貼士二：配方奶粉 vs 初乳哪個營養高？

近年越來越多新手媽媽選擇為寶寶餵食人奶，惟生育初期，不時會出現奶水不足等問題，不少母親因怕嬰兒營養不足而轉餵食配方奶粉。許靜儀則建議，母親在可行情況下，都應以人奶餵哺嬰兒。她指母親在生育後首3至5日的奶水為初乳，又稱「黃金初乳」。

初乳分量雖少，但營養價值極高，當中含有天然抗體、活免疫細胞、酵素等，均可幫助嬰兒增加免疫力，有助嬰兒預防疾病。相反由於奶粉以熱水沖泡，過程中有可能殺死蛋白質，減低營養價值。許靜儀提醒，只要增加餵哺嬰兒進食人奶的次數，即使初乳分量少，亦無需擔心嬰兒攝取營養不足。

許靜儀指，醫生在清楚理解母親將餵餔人奶後，所處方的麻醉藥均對嬰兒無害。（資料圖片／視覺中國）

貼士三：向初生嬰餵人奶 BB會透過奶水吸收麻醉藥？

有新手媽媽因怕在生育過程中，醫生曾施麻醉藥，最終令嬰兒透過奶水吸收麻醉藥，而放棄餵哺人奶。許靜儀補充，醫生在清楚理解母親將餵哺人奶後，所處方的麻醉藥均對嬰兒無害，而且母親產後食用止痛藥，能有效減輕痛楚，增加催產素，從而令奶水供應穩定，有助母親「出奶」。

許靜儀續解釋，母親體內有兩種荷爾蒙影響奶水供應，分別為催乳素和催產素，其中催產素更直接與母親心情成正比，意即母親心情好，催產素自然更高，有助母親生產奶水。

許靜儀憶述今年藝人陳凱琳生育後，亦以母乳餵餔嬰兒，初時奶水供應良好，惟後來因情緒變化，影響奶水供應。（楊凱力攝）

她舉例指，今年藝人陳凱琳生育後，亦以母乳餵哺嬰兒，初時奶水供應良好。惟「生仔」事件曝光後，突如其來的媒體報導，陳凱琳需要作出大量回應，情緒出現變化。許靜儀更形容當時嬰兒「一飲奶就喊得好勁」。

許靜儀直言其實母親與嬰兒「心連心」，母親的情緒會直接影響到嬰兒。所以後來教導陳凱琳餵奶前要平復心情，然後就能更好餵哺人奶。

藝人陳凱琳生育後，亦以母乳餵餔嬰兒，亦曾因心情影響奶水供應。（資料圖片）

+ 10 + 9 + 8

貼士四：泵奶越多越好，母乳可保存半年？

不少新手媽媽以為泵奶多，能增加奶水供應，甚至購買新雪櫃，以存放泵出來的奶水，供嬰兒日後飲用。但許靜儀則建議母親盡可能「埋身餵」，增加仁嬰兒肌膚接觸，建立親密的母嬰關係。

許靜儀明白香港眾多父母都需要工作，母親們身不由己，不得不選擇泵奶。她建議母親即使要泵奶，亦只需泵出一至兩日的份量，嬰兒飲用新鮮奶水，其營養價值必定較存放時間長的奶水高，同時大大減低受細菌感染的風險，不建議母親將奶水存放太長時間。

許靜儀建議母親盡可能「埋身餵」，增加仁嬰兒肌膚接觸，以建立親密的母嬰關係。（資料圖片）

許靜儀指部份補品如花膠比較濃稠，易令奶水同樣變稠，最終容易導致乳腺阻塞。（資料圖片）

貼士五：母親產後補品越食得多越好？

老一輩疼惜子女，不時在女兒或媳婦產後烹調各式各樣的補品，如花膠、海參和燕窩等，希望加快復原速度，更認為有助增加其奶水供應。許靜儀指，部份補品如花膠比較濃稠，母親們食用後，易令奶水同樣變稠，最終容易導致乳腺阻塞，反而更難泵出奶水。

許靜儀指母親產後想餵哺人奶，只需較產前吸收多500卡路里，便能補充奶水的營養。她建議母親可食用多三至四両肉、含較少水銀的魚類，以增加蛋白質吸收。同時可每日以一至兩湯匙初榨的橄欖油，或亞麻籽油烹調食物，有助嬰兒腦部發展。