【同性婚姻】若給同性伴侶同等待遇　政府稱會削弱婚姻制度獨立性

高級入境事務主任梁鎮罡與同性伴侶在新西蘭註冊結婚，其伴侶卻未能享有公務員配偶福利，亦遭稅局亦拒絕合併報稅。梁在上訴庭被判敗訴後，向終審提出上訴。案件下午續審時，政府的律師強調，本港法例只認同異性婚姻，若給予同性伴侶與異性婚姻相同的福利，將會削弱本港婚姻制度的獨特性。終院法官聽罷陳詞後，押後以書面宣佈裁決。

上訴人梁鎮罡(右)稱他並非要求特權，而是要求平權。（朱棨新攝）

指梁的婚姻在港沒有效力

代表政府的律師陳詞時強調，給予同性伴侶不同待遇是有合理理據支持的。律師指上訴人梁鎮罡在新西蘭結婚，其婚姻在港沒有效力，政府因此不給予其配偶福利，做法合理。

給予同等待遇會削弱婚姻獨特性

律師又指，本港法例只認可異性婚姻，若給予梁一方勝訟，給予同性伴侶與異性婚姻相同的福利，將會削弱本港婚姻制度的獨特性。律師又指，是次的爭議非梁和配偶同住的權利，而是經濟利益，法庭在考慮政府是否有合理理由時，有較大的酌情權。

終院常任法官李義指出，《基本法》第37條未有禁止承認同性婚姻。代表政府的律師回應指，日後或許會修改相關法例，但並非本案的爭議點。

梁庭外強調非要求特權

梁在聆訊後稱，平權的路漫長，他並非要求特權，而是希望獲得公平和平等的待遇。

上訴人為梁鎮罡，答辯人為公務員事務局局長和稅務局局長。梁在高院一度在配偶福利方面勝訟，但合併報稅方面敗訴。上訴庭去年裁定梁在兩方面都敗訴。

案件編號：FACV 8/2018