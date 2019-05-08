【海外醫生】醫委會豁免實習方案　政府方案跑出！主席投關鍵一票

醫務委員會上月3日商議豁免海外專科醫生實習（評核期），惟全數否決4個方案，惹來社會不滿，醫委會決定今天(8日)暫緩執行半年內不得再議被否決議題的會議常規。由今日下午一時半開會至今達6個小時，結果是被視為政府方案的港大醫學院教授鄧惠瓊方案成功跑出。根據該方案，曾在醫管局、衞生署或兩間大學醫學院任職3年的海外專科醫生，如通過執業試，便可免除實習，直接取得正式醫生牌照。 消息指出，最終一輪投票是醫學會前會長蔡堅方案及港大教授鄧惠瓊方案之爭，32個委員當中，各自有16人支持，最終由主席劉允怡投多一票關鍵票，以17票過半數通過鄧惠瓊方案。

病人組織代表之一、委員林志釉投票予港大鄧惠瓊方案。他的一票被視乎游離票，對哪個方案能否勝出起關鍵作用。（梁鵬威攝）

醫委會今日共有三個方案付諸投票，採取淘汰制，以明票進行。在第一輪投票，林志釉的「方案六」遭否決，只剩下醫學會前會長蔡堅的方案，以及被視為政府屬意的港大醫學院教授鄧惠瓊方案在下一輪投票。

結果在第二輪投票，蔡鄧兩個方案都各有16票支持，打成平手，由主席劉允怡投下關鍵一票，鄧惠瓊方案以17票勝出。

醫委會主席劉允怡（圖右）從民主黨立法會議員黃碧雲手上接過請願信。（歐嘉樂攝）

最終豁免實習方案出爐。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良會後見傳媒，他表示由港大鄧惠瓊提出的方案獲通過，何表示尊重結果，他認為討論過程更重要，各委員在會上均有機會發表個人意見，充份交流雙方意見，而委員在豁免非本地醫生實習的方向上有共識，惟細節及動議有所不同。

立法會醫學界議員陳沛然在網上發表聲明稱，醫委會委員已盡力提出切實可行，以病人安全為本的方案供選擇，而他們尊重醫委會的決定。

↓↓↓醫委會委員資料（16人是委任或病人組織選出）↓↓↓

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↓↓↓醫委會委員資料（16人是醫學界選出）↓↓↓

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