崇光百貨「崇光感謝祭」（SOGO Thankful Week 2019）本周五（10日）開鑼，料又會出現逼爆銅鑼灣本店及尖沙咀分店情況。 不少內地網民介紹遊覽香港心得的內地手機程式「小紅書」，近期出現海量感謝祭「爆買」攻略，綜合有九招。主要是教如何快快買到心頭好，網民建議在深圳乘搭高鐵來港，並於開店前半小時抵達，甚或前一日到來排通宵；又提議預先兌換港幣以供付款，最好至少一人同行，方能快搶限量版套裝，

SOGO感謝祭即將開鑼，料會再吸引不少內地旅客來港掃貨。（資料圖片）

內地網民4月中已開始論感謝祭

不少人會形容消費市道「五窮六絕」，即5月及6月都是淡季，部分大百貨公司往往在5月推出優惠吸引顧客消費，當中的崇光百貨「崇光感謝祭」更是年中大事。不少內地人早已「蠢蠢欲動」，翻看內地火紅手機程式「小紅書」，可見有網民早於4月中已留意到「崇光感謝祭」，並搶先列出各款特價套裝售價，以化粧品居多。

至今「小紅書」內已有超過100個不同訊息提及「崇光感謝祭」購物攻略，綜合有九大攻略。除了列出崇光各層「平面圖」，指出各名牌的位置外，最多留言是建議來港網民「兌換港元」，因為會比以信用卡支付更快速；並力倡由內地「搭高鐵到西九龍站」先，指只需14分鐘便可完成一地兩檢過關，可更把握時間購物。網民提議可先到較少人前往的尖沙咀分店，才再轉攻銅鑼灣本店。

有深圳居民指，到SOGO感謝周購物，是「靠生命在搶的」。（網上截圖）

↓↓↓綜合內地網民的「SOGO購物祭」掃貨九大攻略↓↓↓

有網民指對SOGO感激祭非常期待，更指是「盼星星~盼月亮」。（網上截圖）

盛讚大部分貨品均為「白菜價」

不少內地網民為崇光「粉絲」，對來港搶購有一定經驗，他們都可詳細列出各大化妝品牌及名牌眼鏡、手錶及手袋等貨品的「日常價」及「感謝日價」，盛讚大部分貨品均為「白菜價」，意指物品的价格對本身價值或者曾经的價格而言，十分便宜和實惠，即性價比高，鼓勵朋友來港欣賞美景之餘，亦要「買買買買」。

有深圳網民指自己佔有較優的地理位置，「上年我都是靠生命在搶的」，今年也會再接再厲去挑戰；又有人鼓勵朋友早點到達，指經驗而談早於百貨公司開門前半小時已「人頭湧湧」，甚至建議早一日到來排通宵。從留言可見，不少內地旅客主攻化妝品及護膚產品，以及歐美品牌手錶等。

↓ ↓點擊下圖 SOGO感謝祭限量優惠產品逐一睇 ↓ ↓