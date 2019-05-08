【海外醫生】醫委會主席：或討論七個方案　個人無意願DQ任何方案

醫務委員會今（8日）再表決豁免海外專科醫生評核期方案，主席劉允怡在會議前表示，上次會議的4個方案亦可能再討論，即加上今次新動議的3個新方案，可能會討論7個方案。 對於醫委會法律顧問指有方案或會受到法律挑戰，劉允怡稱，個人未有意願DQ（取消資格）任何方案。而他已向委員提出一種投票方式，未有說明是否淘汰制，稍後在會議上先討論是否同意這種投票方式。

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香港社區組織協會、香港老人權益聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席約20人今日趁會議前到場請願，有長期病患者指出，上次會議否決了4個方案，令天怒人怨，希望委員不要刁難海外醫生，不要令病人苦等，表明支持政府方案，亦提出希望政府可以修例，改革醫委會，加入更多業外委員。

B27協進會前主席李國光稱，曾投票選病人組織代表林志釉入醫委會，現希望林志釉依據病人組織的意願投票。他稱，5月1日病人組織開會時，已有討論方案林提出的方案六。他個人仍支持方案一，相信可吸引更多海外醫生，對於質素問題，他認為方案一建議，醫生在3年有限度註冊期間，亦可有一定臨床工作，已可篩走不合格者。他稱，林曾指「病人組織不太重視病人安全」，他對林的言論表示失望及遺憾，反問作為病人「點會唔重視？」

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林志釉到場時未有接收示威信件，亦沒有與示威者交流。

民主黨立法會議員黃碧雲亦到場請願，她稱希望今天可以通過任何一個豁免評核期（實習）的方案，惟認為即使通過了，亦只屬行出一小步，希望醫委會可盡快開始討論有關「免試」引入海外醫生的討論，「個門關得太實、太耐，對吸引海外醫生不表樂觀，應檢討免試。」她提出應設立認可的院校名單，拆牆鬆綁。