廠商會月中辦免費教育展、助學生籌劃升學　入場者免費拍證件相

DSE考試踏入尾聲，文憑試考生放鬆心情後，宜為自己的前路打算，香港中華廠商聯合會將於本月18至19日辦「香港國際教育展」，參考逾200間來自17個地區的院校或教育機構提供的升學資訊，包括本地、台灣及日韓地區等。而入場人士更可免費拍攝證件相，供履歷表之用。

「第25屆香港國際教育展」及「第26屆香港國際教育及就業展覽」將分別於5月18至19日及7月6至7日，於香港會議展覽中心舉行。廠商會會長吳宏斌希望，兩個教育展可為考生及家長提供本地、台灣、馬來西亞、日韓等地的升學資訊，了解各行各業的發展前景，協助他們規劃人生。

香港中華廠商聯合會將於本月18至19日辦「香港國際教育展」，參考逾200間來自17個地區的院校或教育機構提供的升學資訊，包括本地、台灣及日韓地區等。（鄧穎琳攝）

DSE英文科5** 等同IELTS 7.5分程度

參展機構之一的香港考試及評核局國際及專業考試部總經理羅慧基表示，將於展覽發表研究結果，包括再次確認DSE英文科中考獲5**者，與IELTS考試的7.5分程度一致。

教育展除了本地升學區及海外升學區外，首設立台灣升學區。台灣華梵大學校長李天任稱，台灣生活費及學費較便宜，錄取率高、科目選擇多、適應障礙少，歡迎香港同學到台灣就學。

本月舉行的教育展安排了多個專題講座，包括八優狀元兼旅遊達人梁彥宗及IELTS導師林作舉行講座；更備有VR見工體驗遊戲，讓同學嘗試見工面試滋味。

至於7月6至7日同樣於會展舉辦的「第26屆香港國際教育及就業展覽」，繼續有升學及進修資訊外，將設「職業廣場」展區，提供不同政府部門，紀律部隊及公私營機構的職業空缺，方便參觀者探索未來路向。

兩個教育展均是免費入場，人場人士可獲免費拍攝證件相一次，預先網上登記者可預訂講座座位及獲精美禮品。有興趣者可到網站（www.hkiee.com.hk）預先登記。