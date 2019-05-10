【母親節】新手媽媽談餵母乳辛酸　乳管阻塞痛入心：比生仔更加痛

衛生署近年積極推廣餵哺母乳，越來越多產後媽媽嘗試以母乳餵哺嬰兒。但母乳餵哺並非易事，新手媽媽最常遇到的問題就是奶量少，泵奶痛，害怕寶寶吃不飽之餘，又怕奶水營養不足。新手媽媽蔡太更指，產後數天初乳份量少，直言「驚BB食空氣」。香港港安醫院-司徒拔道兒科及婦產科護士長許靜儀則指，初乳營養成分高，只要餵奶次數多，寶寶便會吸收足夠營養成長。

蔡太在母乳餵哺的過程中，曾出現有初乳奶水少、乳管阻塞，以及乳頭遭女兒咬損的情況等。（楊凱力攝）

新手媽媽蔡太於今年3月剖腹誕下囡囡「恩恩」，在懷孕初期她就已立定心志要以人奶餵哺寶寶，希望能「將最好給最好」。

蔡太憶述在等待身體復原後，初次手抱囡囡、餵哺人奶一刻，萬般感覺在心頭，直言「十月懷胎嘅辛苦係全然值得，明白從此身上肩負嘅責任亦更大」。惟蔡太在母乳餵哺的過程中，亦非一帆風順，初乳奶水少就不在話下，出院後乳管阻塞、囡囡在飲奶過程中咬損媽媽乳頭等等的事情常有發生，大大增加母乳餵哺的難度。

新手媽媽蔡太於今年3月剖腹誕下囡囡「恩恩」，在懷孕初期她就已立定心志要以人奶餵哺寶寶，希望能「將最好給最好」。（楊凱力攝）

餵母乳意外收獲 新手媽媽修身13公斤

乳管阻塞會令乳汁未能有效排出，最擔心當然是囡囡有機會因奶水不足而吃不飽。蔡太坦言當時曾以中式及韓式等方法「通乳」，惟不論那一種方法，她都只感到無限的痛楚，形容「甚至比生仔嗰時更加痛」。幸好通乳後餵哺母乳過程回復暢順；後來又在姑娘的建議下，嘗試以不同的餵哺姿勢，如欖球式或側卧式等，令不同乳腺都有「出奶」的機會，有助減低乳管阻塞導致乳腺炎的風險。

蔡太坦言，切身明白母乳餵哺過程雖然艱辛，但好處卻是意料之外。女士們在懷孕期間，必然會為產後體型而煩惱，蔡太自言自己是「懶媽媽」，既不愛做運動，亦未有為「修身」而節食，修身的要訣就只有母乳餵哺。蔡太透露於開始母乳餵哺後，自己的體重足足減輕13公斤，她笑言：「就連身邊嘅朋友都話我修身快，甚至仲瘦過有咗BB之前」，直言未來會繼續以母乳餵哺囡囡。

許靜儀醒母親在生育後首3至5日的「黃金初乳」，分量雖少，但營養價值極高，甚至有比奶粉高出16倍的營養。（楊凱力攝）

超聲波配合人手按摩「通乳」

對於蔡太的餵奶辛酸，許靜儀指，現時所屬醫院有逾70%媽媽以純人奶餵哺嬰兒，而乳管阻塞是不少媽媽共同的煩惱。坊間有不少「通乳」的療程及方法，許靜儀指醫學上亦有以超聲波，配合人手按摩的「通乳」方法，過程相較坊間「通乳」療程放鬆，有效減輕通乳期間帶來的痛楚。

蔡太透露於開始母乳餵哺後，自己的體重足足減輕13公斤，，母乳餵哺是修身要訣。（楊凱力攝）

要避免乳管阻塞，許靜儀建議媽媽應繼續讓寶寶吸吮乳房，同時可嘗試不同的餵哺姿勢，如欖球式或側卧式等，增加不同乳腺出奶的機會。另外，衛生署亦建議在餵哺或泵奶前，可暖敷乳房少於三分鐘；並且輕柔按摩乳房，以幫助乳汁流動。

不少媽媽分娩後都會進補，惟許靜儀提醒以母乳餵哺的媽媽們要注意飲食，避免食用花膠進補，因為花膠會令母乳質地變得濃稠，容易堵塞乳管。她續指，一般媽媽只需較產前吸收多500卡路里，如進食多三至四両肉，以及含較少水銀的魚類，以增加蛋白質吸收；亦可每日以一至兩湯匙初榨的橄欖油或亞麻籽油烹調食物以補充奶水營養。