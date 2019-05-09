【有片】母親節送花俾媽媽　要鮮花更襟擺　3招你要識

本周日(12日)便是母親節，不少人均會向媽媽送上康乃馨等花束，有何方法可令鮮花保存得更長時間？花藝師Cherrie表示，只須三個簡單步驟便可令鮮花有更長的生命力。即點擊影片《新聞加零一》讓Cherrie親自示範話你知。

三步曲 令鮮花開得更長久

於旺角花墟繽紛園藝中，擔任花藝師的Cherrie指，要令鮮花開得更長久，主要有三個方法。第一，把鮮花插進花瓶前，先把花莖的葉拔掉。她解釋，「因為葉浸在水中會容易腐爛，故浸在水中的葉都要拔掉。」第二步，要把花腳斜剪。Cherrie指：「斜腳剪可令花的吸水範圍更多，如果花的類別屬花瓣較多的，例如繡球花，則需於花腳位『破腳』。」她補充「破腳」即是把花莖斜腳位向上再剪一下，以讓花朵吸水範圍增多。

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第三步，就是使用鮮花素。Cherrie指鮮花素具殺菌和保鮮作用，倒進水中可令鮮花再保存得久一點。她指要令鮮花長久，一般每日換一次水，每次換水就落一包鮮花素。做齊以上三個步驟，就可令鮮花的燦爛程度可延長多三至四天。

鮮花製乾花 倒掛一星期便可

唯鮮花始終會有凋謝一天，Cherrie亦建議把鮮花製成乾花：「如想再永恆點，可把其做成乾花。但並不是所有花都適合做乾花，康乃馨就不適合做乾花，繡球和星花都是適合做乾花的。」要製乾花的步驟相當簡單，只要把花倒轉掛放在乾爽地方，大約晾放一星期便可。不少人覺得花束包裝漂亮，不捨得把包裝拆掉。Cherrie就建議不要讓花就此擺放：「建議所有花帶回家後，都要馬上處理。如果空氣不流通，花的擺放期又會再短一點。」

哪種花適合送給媽媽

提及今年母親節市道，Cherrie稱今年預訂情況穩定，「因為我們有自己的基本客戶，現在都有5%的增長。」至於售價範圍則與去年相若，母親節花束由100多元至800多元也有，豪爽的子女亦可訂購逾千元的母親節花束。在鮮花的選擇上，母親節除了最具代表性的康乃馨，馬蹄蘭、鬱金香、繡球、玫瑰都是合適之選。Cherrie除了是花藝師外，另一身份也是五歲兒子的媽媽，她笑言花束大小並不重要，最重要是心意：「其實他(兒子)跟我講母親節快樂，我已經很開心！」