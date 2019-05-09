調查：9成80、90後喜網上訂座用餐　 兩成人「趕時間」廁所中處理

本港有不少「無飯家庭」，外出用餐成不少人的習慣。有機構訪問了500名香港市民，進行一項「港人外出用餐及訂座習慣調査」了解港人用餐習慣。 調查結果發現，雖然74％的受訪者仍會以打電話方式訂座，但超過八成的受訪者每月都會以手機應用程式或網站進行網上訂位，當中以25到34歲的年齡組別最為顯著，他們透過網上訂座的比例更高達91％。

調查中，逾半數受訪者（即57％）會透過流動應用程式或網站進行網上訂座。（資料圖片 / 羅君豪攝）

此外，逾半受訪者（54％）表示他們會於辦公時間訂座，而接近一半的女性受訪者（即47%）更會「邊行邊訂」，於乘車途中爭分奪秒訂座。有趣的是，有22％的受訪者更表示曾於廁所內預訂餐廳。機構認為，結果顯示一個方便快捷，簡單易用的訂座平台對消費者而言相當重要。

調查中，逾半數受訪者（即57％）會透過流動應用程式或網站進行網上訂座，以享有優惠折扣及特別禮遇；願意訂座的男性受訪者（39％）比相應的女性受訪者（33％）還要多。此外，當提前預訂能享有更優惠價格時，約四分之一的54歲以上受訪者更會立即訂座。

提前預訂能享有更優惠價格時，約四分之一的54歲以上受訪者更會毫不猶疑，立即訂座。（資料圖片 / 羅君豪攝）

負責調查的Chope，其香港區總經理楊嘉耀表示，從本次「港人外出用餐及訂座習慣調査」的結果中顯示，現今的訂座潮流已從電話預約轉至網上及手機應用程式訂座，而程式的便利程度，更是絕大多數食客訂座時的首要考慮，現今的消費者都希望能不受任何外在條件限制，隨時隨地訂座。