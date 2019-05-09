大馬女生教大圓老師夢　由不諳粵語到流利對答　冀回饋香港及家鄉

香港教育大學今日（9日）公布2018年畢業生就業調查，教育榮譽學士學位畢業生平均起薪點接近港幣2.7萬元。即將畢業的教大英國語文教育學士學生陳念瑩是馬來西亞人，中學時受到恩師的薰陶，令她立志成為教師。 念瑩5年前獲教大頒發獎學金，毅然隻身赴港追尋其教師夢，5年間更學得一口流利粵語。最近她獲沙田一間學校聘任為英文科老師，期望未來數年能透過教學回饋香港，長遠希望能將在港汲取的教學經驗，用以消除馬來西亞的教育不平等現象。

陳念瑩曾到加拿大約克大學，參加「英文沉浸課程」。（受訪者提供）

擁華人血統的陳念瑩，出生於吉隆坡一個小康家庭，惟海外升學的開支對其父母來說仍是難以負擔。念瑩接受訪問時表示，在學校教師的影響下，令她對教育產生興趣，16歲時已將擔任教師成為其志願。

5年前來港只懂數句簡單廣東話

念瑩形容，香港教大的教育學士課程在亞洲地區具有名氣，5年前獲頒獎學金後赴港修讀英文教育學士。多年來透過同學的幫助及觀看電視節目，由只懂說數句簡單廣東話，轉變成今日能與本地人流利對答。

陳念瑩最近獲沙田一間學校聘任為英文科老師，期望未來數年能透過教學回饋香港。（鄺曉斌攝）

「因為我拎過（教大）獎學金，做人要識得回饋。」念瑩早前已獲沙田區一間學校聘任為英文科教師，她未來數年會留港發展，汲取教學經驗。

有感本港與馬來西亞教育制差異大

對比馬來西亞及香港的教育制度，念瑩認為，兩地學生面對的學業壓力不相伯仲；在硬件方面，馬來西亞的教學設施十分落後，香港則能跟得上科技發展步伐，同時大馬城鄉的教育制度存在極大落差，部分鄉郊地區的貧困學生，因家境拮据而不能上學，「屋企連一支筆都無。」

陳念瑩同時是教大體操隊隊長，教大體操隊曾在今屆的學界健美體操比賽中奪得冠軍。（受訪者提供）

長遠期望返馬來西亞執教 助適齡學生

長遠而言，念瑩希望透過在港的教學經驗，未來返回馬來西亞執教，期望更多適齡學生能接受教育，「自己要做到最好，先可以回饋（馬來西亞）。」

另外，教大今日公布2018年畢業生就業調查結果，教育榮譽學士學位畢業生平均起薪點達港幣26,971元，較上一屆上升約7.1%，創歷年新高；修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）畢業生的平均起薪點則為27,527元。