【逼爆SOGO】深圳「熟客」搭高鐵15分鐘到港：每年店慶貢獻30萬　

「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）今日（5月10日）開鑼，優惠貨品吸引大批顧客在銅鑼灣總店門口排隊等候入場掃貨。家住深圳福田的孫女士今年乘搭高鐵前來，是次為即將出國讀書的女兒買行李箱，她表示自己已參加過五、六次崇光店慶，已是「熟客」，每年都會「貢獻」二、三十萬，更指有高鐵通車後，來港車程只要15分鐘，購物方便。

從深圳乘坐高鐵來港的孫女士，聲稱自己每年店慶都要花費二三十萬。（袁澍攝）

8時許深圳出發 9時已到銅鑼灣

孫女士家住在深圳福田，她早上8時許出門，經高鐵來港，9時已經到達崇光百貨銅鑼灣總店。她自稱是崇光百貨的常客，店慶亦已經光顧了「至少五六年」。在高鐵開通前，她需要在紅磡轉車，相對麻煩，而高鐵開通之後，如今15分鐘便能到港：「有了高鐵方便好多」。

因為本身經商，孫女士會在店慶時購買許多名牌包包送給客戶，她笑稱：「我可能每年都要貢獻二三十萬給店慶。」

+ 10 + 9 + 8

與往年不同，孫女士今年的主要掃貨目標，是為即將去美國讀書的女兒準備入學用品，所以她的目光一直聚焦在家居用品上，包括毛巾、寢具等。入場兩個多小時後，她購買了一個3,588港元的Samsonite 28吋行李箱，她指店慶期間的價格只是平時的一半。孫女士說，自己平日也會來港購物，最喜歡香港的日式食品，而且認為「香港的貨品質量有保障」。

江西客「誤打誤撞」掃貨八千元

至於來自江西的李小姐，則和大學同學一起「誤打誤撞」到崇光百貨湊熱鬧。他們早前經高鐵來港，本來未有計劃趁店慶到崇光百貨店購物，二人只是剛好路過銅鑼灣，看見人頭湧湧便來看個究竟。儘管今次是臨時加插的意外行程，二人仍滿載而歸，入場不到一個小時，已經狂買了6套蘭蔻「小黑瓶套裝」，花費逾8,000元。

李小姐表示，自己並非代購，全部都是自用，明日打算逛一逛其他香港景點，如有時間話還會再到崇光掃貨，後天便會再搭高鐵回內地。