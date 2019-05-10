「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）今日（5月10日）開鑼，店內貨品大幅減價發售，引來大批顧客在銅鑼灣總店門口排隊等候入場掃貨，記者今早到現場視察，百貨公司各出入口已有過百人排隊等待，人龍沿正門外所設的鐵馬排除已佔用行人路的三分之一，同場有大批警員及公司職員在場維持秩序。 事實上，除本港市民，每逢崇光感謝周舉行，也吸引大批內地代購來港入貨轉手，來自北京的范小姐表示很多北京市民也得知店慶「盛事」，自己也非第一次來港參與入手，將會購買Shiseido、SKII及Lancôme 等產品，預計可以賺共二萬元收入。

「崇光感謝周年慶」今日開鑼，吸引大批旅客及市民前來購物。（羅君豪攝）

「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week ）今日起一連17日於銅鑼灣店及尖沙咀分店舉行，為愛好購物一族的入貨好時機。《香港01》記者今早約9時已抵達SOGO銅鑼灣店外，現場聚集大量顧客排隊，等候購買各大品牌的化妝品，排隊人士沿着軒尼詩道排隊，組成人龍圍繞崇光百貨，佔有三份一的行人路；而另一隊伍則由駱克道開始轉入東角道，再轉入怡和街一直向波斯富街延伸，百貨方面早安排以品牌分類隊伍，不少人主攻化妝及護膚品，部份品牌的人龍最少長達100米，當中不少為操普通話溝通的內地客，帶備入貨紙及「拖篋」等候準備搶購心頭好。

內地水客由韓國入貨後 今到港再掃貨

來自北京的范小姐表示，今早於韓國入貨後清晨坐飛機來港，坦言承認自己「做帶貨工作」。她表示，每半年一度的店慶對北京市民而言也為「盛事」，「大家也知道啦。」自己也並非首次來港帶貨，目標亦為Shiseido、SKII及Lancôme 等產品，當中以「神仙水」最受歡迎，並於微信內知通知代為購買，每轉淨賺約兩萬元。

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祟光百貨內逼滿顧客，店內擠得水泄不通。（羅君豪攝）

深圳旅客：每次購物過程也艱辛 未想過要放棄

此外，今早乘搭高鐵由深圳到港的何小姐則與同鄉朋友分頭行事，一個負責到店內排隊選購，她則留在店外分貨及跟購貨的朋友聯絡，問她如何得知店慶消息時，何説：「那裡會不知道，不是秘密，（微信）公眾號會寫的吧！」店舖開門短短一個多小時，記者目測何跟朋友已入手最少5套內地火紅的Lancôme 「小黑瓶」套裝及大量其他歐洲及日本品牌化妝品，並整齊放在篋內。

購貨次數以「年」計算的她一邊蹲在地上吃方包充飢，一邊收拾行李，她坦言，每次前來購物的過程也艱辛，但未想過要放棄，並分享心得説，「次要由早上到晚上，朋友先回到我繼續呆著，晚上人少一點我去看包包，每次都一整天。」

因路過發現人潮而被吸引

另外，亦有兩名內地旅客，昨晚先待在深圳，今日清晨乘搭高鐵來港到崇光購物，指自己「剛路過」發現人潮而被吸引，帶同行李篋掃貨。其中正排隊入內選購的黃小姐指自己為朋友購買保養品，主攻日版貨品，約半小時後卻見她入手大量同樣洗臉產品，同行亦有朋友接力選購產品，於SOGO門外收拾好時，被警方勸喻離開，場面狼狽。