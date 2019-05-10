電盈求免申請進物業維修勝訴　領展欲提終極上訴　上訴庭：無勝算

領展要求電訊盈科的職員，若需要進入領展旗下屋邨及商場設置或維修線路，須先向領展申請，電訊盈科不滿，要求可免申請進入範圍，早前獲上訴庭裁定勝訴。領展不服裁決，欲上訴至終審法院，並想爭辯相關條例中「獨有佔用」的意思，惟上訴庭認為領展並無勝訴機會，拒批終院的上訴申請許可。

原告是電盈旗下的香港電話有限公司及Hong Kong Telecommunications（HKT） Limited，被告是領展物業管理有限公司。

爭議《電訊條例》第14條

案件主要爭拗《電訊條例》第14條中，除了「獨有佔用的地方」，通訊局及獲局方授權的持牌人，可進入任何土地或海床，設置和維修電訊線路服務。上訴庭早前裁定，領展非「獨有佔用」旗下商場的公用地方，因此電盈有權進入該些公用範圍進行設置和維修線路工程。

卻區分「佔用」與「使用」之別

領展不服裁決，並有意向終院爭議如何演繹條例中「獨有佔用」的意思，又指上訴庭未有區分「佔用」和「使用」，要求批准案件上訴至終審法院。

上訴庭今頒下的判詞指，區分「佔用」和「使用」對領展的案件並無幫助。而無論涉案土地是「獨有使用」或「獨有佔用」，也是條例所指的「獨有佔用的地方」。

領展稱研究直接向終院上訴

領展發言人就電訊商於彩雲商場鋪線案回應稱，會研究判詞內容，並與律師商討積極研究直接向終審法院申請上訴許可，又指領展商場內的公用地方業權屬領展所有，領展一直歡迎電訊商於旗下商場鋪線，以方便商戶及市民大眾，領展對各電訊商亦一視同仁。

案件編號：CACV275/2017