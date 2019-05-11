天文台料下周天氣炎熱　最高氣溫達31度　母親節有陽光

本港今日（11日）起開展長周末，不少打工仔享有三日佛誕假期。根據天文台於今日早上11時半的天氣預測，本港未來數日的氣溫逐步上升，而明日（12日）、即母親節兼佛誕的最高氣溫達攝氏28度，部分時間有陽光 。天文台料下周天氣炎熱，下周四更高達攝氏31度，其後將稍有回落。

天文台各區天氣預報。（天文台網頁截圖）

今早上水、石崗逾30度

天文台於今日上午11時40分錄得市區氣溫攝氏28度，並預測今日天色大致良好，下午天氣炎熱。而各區普遍錄得接近攝氏30度的溫度，當中於上水、石崗更分別錄得攝氏30.5度及30.6度。

陽光維持至下周二

根據天文台的九天天氣預報，高空反氣旋會在未來兩三日逐漸增強，華南地區天色大致良好。明日部分時間有陽光，而最高氣溫亦達攝氏28度。下周一及周二均部分時間有陽光，而局部地區有驟雨；當中下周二的最高氣溫更升至攝氏30度。

下周天氣炎熱有驟雨

根據天文台預測， 下周中後期華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨 。當中下周三至下周末均有驟雨，預計雨天將持續到本月20日。而下周中後期的氣溫普遍維持於攝氏30度，當中下周四的最高氣溫更升至攝氏31度，其後於本月20日將略為下降至攝氏28度。