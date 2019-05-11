【非洲豬瘟】鮮豬肉檔嘆生意跌　業界被玩死　冰鮮豬檔生意升三成

中國內地非洲豬瘟疫情蔓延至全國，本港出現首宗非洲豬瘟個案，政府昨日（10日）證實，上水屠房有廣東入口豬隻內臟驗出帶有非洲豬瘟病毒。而上水屠房約6000隻豬需全部銷毀，並停止運作，直至消毒工作完成。 有豬肉檔主表示今日（11 日）沒有新鮮豬肉供應，只有昨日剩餘的豬肉可供出售，他亦批評政府未能有效把關，導致業界生意受損，更直言「冇嘢做咪攞綜援。」

中國內地非洲豬瘟疫情蔓延至全國，本港出現首宗非洲豬瘟個案，料影響本港市道。 （資料圖片）

受事件影響，政府指本港未來一段日子的新鮮活豬供應數量會減少。記者今日（11日）到九龍城街市視察，發現大部分肉檔只剩餘少量豬肉。



豬肉檔剩隔夜豬肉 檔主批政府把關不力



豬肉檔主董先生表示，今日只剩下隔夜的豬肉，且至今未獲得政府任何通知。而據了解，被驗出有非洲豬瘟的豬隻，是早於5月2日被發現異樣，但現時才屠宰約6,000隻豬，董先生批評政府把關不力，現時做法如同「秋後算賬」，導致「業界比佢玩死。」而他更坦言「冇嘢做咪攞綜援。」和「冇飯開齊齊唔使食。」



另一豬肉檔主鄭太太表示，其檔口同樣只剩下昨天剩餘的豬肉，今日沒有新鮮豬肉供應。而且政府並沒有事先通知，她昨晚看新聞才知道政府將關閉上水屠場，令她「唔知點算。」她亦批評政府做法過急，有欠理想，令她「好驚訝，好似有個定時炸彈」，令她不知道將來是否有豬肉可賣。



豬肉檔主歐先生批評政府未能為豬肉安全把關，他指新鮮豬肉本應經過檢疫才可供港，故發現豬瘟「政府絕對有責任」。而非洲豬瘟早已經在國內蔓延，因政府把關不力導致本港中招，是「非常唔應該。」

受事件影響，政府指本港未來一段日子的新鮮活豬供應數量會減少。 （資料圖片）

市民轉買冰鮮豬肉 冰鮮肉生意佳



經營冰鮮豬肉的黃先生表示，今日供應給餐廳的豬肉較平時多三成，生意較平時好，但來貨價亦較平時有所上升。而本身打算購買新鮮豬肉的吳女士，今日則轉為購買冰鮮豬肉。吳女士亦指每斤新鮮豬肉較平時貴了10元左右，而冰鮮豬肉亦貴了些少。



在街市購買新鮮豬肉的何女士則表示不擔心沒有豬肉，而今日豬肉亦比平時貴。平時常常購買新鮮豬肉的王小姐表示不擔心沒有新鮮豬肉供應，「冇豬肉就唔食」。