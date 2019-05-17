「走塑」意識近年逐漸深入民心，但有環保團體發現，超市使用塑膠作包裝的情況卻日趨嚴重，如硬皮菠蘿裹上一層毫無保護作用的保鮮紙，有水果更被包至完全看不見外貌，令消費者無從判斷食品是否新鮮。但令人費解的是，同一超市有同款的水果可供「裸買」，環團批評超市做法無謂。 惠康超市解釋，有關做法是保持食品質素及衛生，承諾研究「減塑」。百佳亦承諾會減少包裝或使用可回收的包裝物料

菠蘿本身有硬皮保護，超市卻要用保鮮紙包裹。（綠色和平提供）

同一貨架同款菠蘿 部份包膠部份裸售

綠色和平在4月底，到本港11間連鎖超級市場調查使用塑膠包裝情況，發現全部超市都有用保鮮紙或果網包裹食品，當中以全部都可於街市「裸買」的新鮮蔬果為主。

綠色和平項目主任陳可淳指出，有些包裝極其無謂，例如菠蘿或椰青本身有堅硬的外殼保護，仍要加上一層薄弱的保鮮紙，完全無保護或保鮮作用。「菠蘿已經硬到可以扔死人，竟然還要包上一個完全沒有保護作用的膠袋。但在同一貨架上，有菠蘿是沒有包裝，到底包的意思是什麼？」

芒果被果網及保鮮紙重重包圍著，如不看標籤的話，完全認不出「真身」。（綠色和平提供） 芒果只見多重「膠衣」 難以分辨 除了堅硬的水果無故被包膠，亦有芒果先套上一層發泡膠膜，再包保鮮紙，若不是靠標籤印有「芒果」二字，根本不知為何物。陳可淳批評，消費者選購新鮮食品時，主要觀察食品的外貌及氣味。超市此舉變相影響消費者的購物經驗，無法得知食品是否新鮮。 超市：減運輸損耗 環團：即場包裝與運輸無關 綠色和平曾向超市查詢「包膠」的原因，對方宣稱是為了運輸及減少食物浪費。但陳可淳反駁，大部分蔬果都是即場包裝，加上同一分店有同一款蔬果可供「裸買」，質疑超市是為了方便收銀員辨認同款但不同售價的蔬果。

逾六成市民認為超市貨品有「無謂包裝」

若將食物回歸本貌，脫去膠衣，消費者可會接受？綠色和平委託樹仁大學新聞與傳播學系數據分析與民調研究中心，在4月訪問1,006名18歲或以上、過去一個月曾到超市購物的市民，63.3%受訪者認為超市為貨品添上無謂包裝的問題嚴重或十分嚴重，有69.7%受訪者更會選擇光顧減塑超市。陳可淳認為，超市的做法是不思進取，警告若塑膠包裝流入河流或海洋後，將透過食物鏈進入人體，危害健康。

一些可以在街市「裸賣」的蔬果，在超市統統被包上一層膠膜。（綠色和平提供）

惠康解釋，超市於出售新鮮蔬果時，會視乎需要作出適量包裝，並以保持食品質素及衛生，以及減少食物浪費為重要原則， 超市一直支持有關減少不必要包裝的相應環保措施，並積極研究可持續的方案，以實踐惜物、減廢。百佳就解釋，現時香港的水果和蔬菜供應超過九成為進口，當中超過五成於入口時經已預先包裝。對於來自海外的水果和蔬菜，百佳一直積極與供應商合作，尋找減少塑料包裝並不損害產品質量的方法。而對於需要額外保護的蔬果，百佳亦正與供應商研究使用可回收包裝材料的可行性。

陳可淳指，答覆未能解釋為何有水果可以「裸買」，毋須包膠。她又說，塑膠包裝佔全球塑膠使用量26%，屬最大範疇，促請超市履行企業社會責任，包括卸走無謂包裝、設立無塑購物區域、審視和公布整體的即棄塑膠使用量，從而訂立走塑時間表及定期公布進度。