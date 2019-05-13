政府擬撥款3000萬撲殺動物　動保團體月內第二次遊行促撤回

政府在新一份財政預算案撥款超過三千萬用以撲殺動物，引起愛護動物團體不滿，今日（13）發起本月內第二次遊行集會，要求政府撤回相關撥款，以絕育代替撲殺，冀達到「零撲殺」目標。主辦單位表示，是次約有950人參與遊行和集會。而早前推出的聯署活動，在街頭及網上徵集簽名，反對撥款撲殺動物，截至遊行結束已收集到逾12萬個簽名。 團體發言人張先生表示，若政府不撤回撥款，將有進一步行動向政府繼續施壓。

有團體在本月內發起第二次遊行集會，要求政府撤回相關撥款，以絕育代替撲殺，冀達到「零撲殺」目標。（洪嘉徽攝）

遊行於下午3時開始，不少參加都帶上自己的寵物。黃先生已經是第三次帶上愛犬「豬豬」參加遊行，他表示動物不會發聲，所以要替牠們站出來。他指，一年多前領養了唐狗「豬豬」，而香港人有時太注重狗的品種，事實上領養和購買的動物並沒有太多區別，呼籲以領養代替購買。

同樣攜愛犬出席的周女士表示政府每年花費3000萬公帑用來撲殺動物，令她十分不滿，斥責政府「不應該這樣用納稅人的錢」，認為撲殺無法解決問題，絕育才能治本，同時香港的狗主也應該負責任，不要輕易棄養動物。

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不少市民帶同寵物遊行。（洪嘉徽攝）

「愛動物 零虐畜」發言人張先生表示，漁護署公布去年總共撲殺6,336隻動物，較前年約2,600隻多了逾倍；他們不滿政府在財政預算案預留3,000萬元公帑用於撲殺動物。張先生形容，政府當下的作為是「放任繁殖，隨意撲殺」。他認為政府應效法台灣政府做法，以絕育代替撲殺。

「愛動物 零虐畜」今年已經發起3次遊行，更徵集到128,558個簽名。（洪嘉徽攝）

「愛動物 零虐畜」今年已經發起3次遊行，更徵集到128,558個簽名。政府並由4月起聯絡政府，但至今沒有回應，亦無官員約見。張先生表示，在未來一兩周內會採取進一步行動，包括向漁護署請願，聯合區議會向政府施壓等。