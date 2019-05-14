求愛5年未成功　疑有黑幫背景男涉強姦心儀女子　稱：無女咁對我

疑有黑社會背景的男子，向心儀女子表愛意近5年仍求愛不遂，涉嫌恐嚇會對女子的家人不利，又明言「無女咁對我」，威迫女子在元旦清晨到時鐘酒店，並強行扯下對方底褲，女方求取回褲子未果下疑遭強姦。女事主事後向家計會求助發現懷孕，進行墮胎手術後證嬰孩為該男子所有。該男子否認強姦等罪，案件今（14日）在高等法院開審。

花名「吉利仔」的被告曾友狄在高等法院否認強姦、刑事恐嚇等三罪名。（資料圖片）

被告曾友狄，29歲，報稱無業，被控刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦等3項控罪。指他於2018年1月1日威脅女事主X （23歲） 會使她的家人遭受損害，意圖促使X 與他見面，又自稱是三合會社團和勝和的成員、並在荃灣大河道寶成樓康樂賓館強姦X。

2013年起向事主求愛

控方開案陳詞指，女事主X於2013年經當時的男友介紹而認識綽號「吉利仔」的被告，及被告的朋友「廣少」。自此，被告就一直不斷以電話和Wechat訊息騷擾X向她示愛，都被X拒絕；X亦曾在前年當面表示對他沒意思，但仍無法阻止被告對她的騷擾。

向事主發訊息：無女咁對我

控方指，案發當天清晨7時許，X接到被告的訊息要求見面，並稱:「你今次（放）飛機就死全家！信唔信貼街招？尊嚴都無啦！無女咁對我！」X因擔心被告對她的家人不利，決定赴約與被告攤牌令他死心，故前往位於並在荃灣大河道的康樂賓館與被告見面。

被告扯下事主底褲並帶離房間

X到達康樂賓館後，隨即被被告帶入房中。房中被告再次向X示愛，又問X知不知道他有黑社會背景，但X 依舊拒絕。此時被告情緒激動，並說：「我跟荃灣傻福架，黑社會好勁，你呢D人惹唔起架！」被告又強行扯下X的打底褲和內褲，並道：「今日無論如何你都要同我做！」X 就要求被告：「畀返底褲我，我要走。」被告並無理會，並將X的內褲帶離房間。

被告朋友勸事主就範

此時，被告的朋友「廣少」進房，並一路觀看色情影片自瀆，一路勸說X同意與被告性交，又說：「你俾吉利仔攪啦，最緊要吉利仔開心，事後畀返五百蚊你。」又威脅X稱如果X不與被告性交的話，被告就會「搵其他人攪你」，但X仍堅持「寧願死都唔會同佢攪」。

被告回房後涉強姦事主

被X拒絕的「廣少」此時貌似用電話訊息短暫與他人溝通後，就離開房間。被告再次回到房中，並質問X說：「係咪唔做？」他不理X的反抗，在沒有使用安全套的情況下強姦了X，又在X體內射精。事後，被告到洗手間清潔，並撇下X獨自離開現場。

「公主」陪同到家計會求助

事發後翌日，X 在朋友「公主」的陪同下，到家計會尋求協助，並服下「事後丸」，惟當月18日X仍然發覺自己懷上身孕。在朋友、家人及家計會的協助下，X決定報警處理並接受流產手術；經基因測試後，警方確認X胎兒的父親為被告。

控方透露將傳召三名證人，分別為女事X、「公主」、及一名三合會專家。案件下午續審。

案件編號：HCCC 266/2018