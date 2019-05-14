唯特實業違規運送126公斤外展疫苗醫療廢物回辦公室　被罪9.4萬

環境保護署指，「唯特實業有限公司」未有根據法例要求把醫療廢物交由持牌醫療廢物收集商或由專業醫護人員直接運送至青衣化學廢物處理中心處置，而是把疫苗接種所產生共126公斤的醫療廢物，從多個舉行外展疫苗接種活動的場所，違規運送到其位於屯門的辦公室內暫存。唯特實業今日（14日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置（醫療廢物）（一般）規例》，被判罰款共94,000元。

根據《廢物處置（醫療廢物）（一般）規例》，醫療廢物必須交由持牌醫療廢物收集商，或由專業醫護人員從醫療廢物産生處直接運送至化學廢物處理中心處置。 (資料圖片)

環保署人員進行突擊檢查時，發現「唯特實業有限公司」把疫苗接種所產生共126公斤的醫療廢物，從多個舉行外展疫苗接種活動的場所，違規運送到其位於屯門的辦公室內暫存，違反法例要求。環保署經調查及蒐證後，根據《廢物處置（醫療廢物）（一般）規例》檢控「唯特實業有限公司」。

環保署發言人表示，署方非常關注有個别醫療機構違規運送醫療廢物的情況，會持續安排執法人員不時突擊巡查不同醫療處所及疫苗接種場所，以打擊非法運送醫療廢物的行為。發言人指出，部分醫療廢物如針咀或其他利器可能帶有傳染物質，如在運送的過程中不妥善處理，會對大眾構成危險及污染環境。

根據《廢物處置（醫療廢物）（一般）規例》，醫療廢物必須交由持牌醫療廢物收集商，或由專業醫護人員從醫療廢物産生處直接運送至化學廢物處理中心處置。 否則即屬違法，最高可判罰款20萬元。 環保署提醒醫療機構負責人及員工，必須按法例要求，妥善安排認可人士收集、運送及處置醫療廢物。市民及物業管理公司如發現懷疑有人非法收集、運送或棄置醫療廢物，可致電環保署熱線2835 1055舉報。