【交通補貼】33萬人仍未拎1月補貼　運輸署急推特別安排補領

公共交通費用補貼今年1月推出，首月補貼自2月中開始領取，可於三個月內領取。明天（15日）本是可領取1月份補貼的最後機會，逾時將一筆勾銷；但根據運輸署最新數字，截至5月12日，仍有33萬市民未領取交通補貼，政府今日下午突宣布將推出一項臨時特別安排，逾期未領的市民仍可在6月15日前通過致電計劃熱線方式登記申請補領；該項措施並適用於2月和3月的交通補貼領取。

根據運輸署最新數字，截至5月12日，約有33萬名人士仍然未領取1月份的補貼，比例佔受惠市民的14%。署方發言人表示，因考慮到部分市民未有在首3個月領取補貼，市民可於後日起計1個月內（即5月16日至6月15日），透過致電計劃熱線（2969 5500）登記以申領逾期未領取的補貼。

6月15日最後通牒 逾期申請不獲受理

運輸署表示，一般情況下，有關計劃熱線的客戶服務員可即時確認有否逾期未領取的補貼及相關補貼金額。申請獲確認後，市民可於申請日起計的下一個月16日起透過各領取補貼的途徑補領逾期未領取的補貼，領取逾期補貼的限期為3個月。在6月15日之後的逾期申請將不獲受理。

計劃熱線的服務時間為星期一至五上午9時至下午9時，以及星期六、日和公眾假期上午9時至下午6時。申領逾期補貼的市民可於期間致電計劃熱線，在選擇所需語言後，先按「1」字，再按「0」字直接聯絡客戶服務員提出申請。

臨時補領方式將延伸至2月、3月的補貼

發言人並補充，考慮到計劃仍在推行初期，有關臨時特別安排將延伸予未能在相應的3個月期限内領取2月及3月份補貼的市民。儘管市民可透過上述臨時特別安排領取逾期未領取的補貼，運輸署仍建議現時未領取2月及3月份補貼的市民，盡快於6月16日及7月16日前透過現有的領取途徑領取補貼。

↓一文睇清領取方法、省錢技巧↓

+ 12 + 11 + 10

運輸及房屋局早前公布數據，市民在1、2月的實際公共交通開支計算，補貼金額共有3.067億元，平均每月約有215萬市民受惠，每位市民平均可領取約71元補貼。

市民明日仍可通過以下方式領取1月份的交通補貼：各個港鐵站、輕鐵客務中心、指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處內設置的補貼領取站領取補貼，7-Eleven、OK便利店及惠康超級市場亦可領取，或者也可以通過八達通手機應用程式、及經八達通服務站領取補貼。