九巴月票最大糧倉為68X線　沙田區料共設163個實時到站顯示屏稱冠

九巴自去年3月推出月票計劃以來，每月平均售出約1.5萬張月票，最多乘客使用月票乘搭的10條巴士線，大部分涉及新界西如元朗、屯門、天水圍往來旺角、觀塘及港島等的巴士線，有關路線的乘客量在月票計劃推出後共上升約4%，當中來往洪水橋(洪福邨)至旺角(柏景灣)的68X線最多乘客用月票。據運輸署了解，九巴暫未有計劃推出短程路線的月票。 另外，政府資助專營巴士公司在全港共約1,300個有蓋及備有電力供應的巴士站，安裝實時到站資訊顯示屏，料於明年年底前會完成安裝工程，料屆時沙田區的巴士站實時到站顯示屏將達163個，為全港最多。首階段於去年底全港共有283個巴士站已安裝。

九巴自去年3月推出月票計劃以來，每月平均售出約1.5萬張月票。（資料圖片）

運輸及房屋局今日（15日）書面答覆立法會議員胡志偉指，由2018年3月至今年3月，九巴的每日平均乘客量持續上升，由約282萬人次上升至約289萬人次。九巴於該段期間共開設30條新路線及加強共87條路線的服務。在過去5年，五間專營巴士公司合共開辦了194條新巴士路線，以及取消了54條巴士路線。

運輸署︰九巴未有計劃推出短程路線月票

九巴月票計劃推出一年期間，每月平均售出約1.5萬張月票，最多乘客使用月票乘搭的10條巴士線，依次為︰68X、258D、268C、269C、269D、277X、960、961、968、978。大部分都是新界西如元朗、屯門、天水圍往來旺角、觀塘及港島等。這十條路線的乘客量在月票計劃推出後共上升約4%。據運輸署了解，九巴暫未有計劃推出短程路線的月票。

2018年第一階段已安裝實時到站資訊顯示屏工程的巴士站︰

+ 3 + 2

至於資助專營巴士公司在1,300個巴士站安裝實時到站資訊顯示屏的工程，第一階段已於2018年年底完成，並在283個巴士站安裝了顯示屏。專營巴士公司計劃於2020年年底前，在約990個巴士站進行第二及第三階段的安裝工程，料屆時沙田區會有163個到站顯示屏，是全港最多，其次是觀塘區有120個。