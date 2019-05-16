文件揭公屋富戶政策收緊前　收回單位多一倍　團體：太多方法逃避

房委會於2017年10月起收緊公屋富戶政策，據運房局提供的資料，自政策收緊以來，僅有134名住戶交還公屋單位。 不過，翻查房委會紀錄，於2011/12年度至2015/16年度的五年間，平均每年從公屋富戶收回約230個單位，較新政策推行後每年平均收回的單位數量相差超過一倍，令人質疑其成效。 公屋聯會總幹事招國偉認為，數字較預期低顯示富戶能夠出盡方法避開交還單位，建議政府應向富戶提供更大的遷出誘因，以增加單位的流轉性。有關注團體則指，政策被迫住戶與子女分居，不符合政府推動長幼共融的方向。

房委會於2017年起收緊公屋富戶政策。（資料圖片）

房委會於2017年收緊富戶政策前，如住戶超逾指定的入息限額，同時資產淨值超過入息限額的84倍，則需要在12個月內遷出單位。不過鑑於公屋需求緊張，房委會於2017年10月收緊富戶政策，從以往的雙軌制轉為單軌制，即住戶倘家庭入息超過公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超過公屋入息限額100倍，便須遷離其公屋單位。

截至今年3月，房委會向約580個公屋富戶發出《遷出通知書》，當中只有134個住戶已交還公屋單位。（資料圖片）

而運房局透露，收緊政策後至今年3月，房委會向約580個在本港擁有私人住宅物業、入息或資產超逾相關限額或拒絕進行申報的住戶(即公屋富戶)，發出《遷出通知書》，但當中只有134個住戶已交還公屋單位，佔整體約23%。運輸及房屋局局長陳帆指出，因應住戶遇到困難而不能如期遷出，可向房委會申請「定期暫准居住證」，估計房委會最終收回的單位數目有機會多於134個。

政策收緊前 平均每年收回單位230個

不過，根據房委會文件，於2011/12年度至2015/16年度的五年間，平均每年從公屋富戶收回約230個單位。反觀現時於收緊政策實行後的一年多內，平均首年度僅收回約89個單位，減少逾半。

公屋聯會總幹事招國偉認為數字較預期低，估計公屋住戶能以各種方法避還單位，包括物業轉手、刪除家庭成員公屋戶籍等，始終難以加快公屋單位的流轉率。他建議政府應從增加富戶遷出的誘因入手，如推出富戶優先選購資助房屋的政策，提高他們購置房屋的機會，以騰出更多公屋單位予有需要人士，減輕輪候冊的壓力。

同樣反對收緊富戶政策的公屋被迫遷戶關注組成員Billy稱，現時數字反映收緊政策未能達到提升公屋流轉的目的。他指接觸不少街坊為保留公屋單位，以提早退休、刪除家庭成員戶籍等避還單位，認為政策令住戶被迫與子女分居，不符合政府推動長幼共融的方向。他建議政府應從源頭著手，包括增加公屋供應量、將綠置居從公屋供應中分割等。