【專訪】劉勵超批政府當年停造地錯判　認樓價2、3年內難壓抑

土地大辯論已完結，政府亦表明會接納土地供應專責小組建議，包括收回部份粉嶺高球場土地及發展棕地等。不過，前地政總署署長劉勵超接受《香港01》訪問時，指土地大辯論其實是「失敗」，「決定咗又要再諮詢，沒完沒了」。 另外，劉勵超認為，香港樓價在短期內難以壓抑，「呢兩三年我諗都無咩解救」；他又指出，政府的責任是穩定土地供應，即使樓市逆轉亦不能停止造地工作，「你可以唔賣地，但唔以停咗造地」。

樓價近年不斷破頂，曾任地政總署署長的劉勵超認為，短期內難有任何政策措施可有效壓抑樓價。（余俊亮攝）

劉勵超於2002至2007年出任地政總署署長，他說，整場土地大辯論難言成功，「土地大辯論無終結，每個選項推出來嘅時候，又要再辯論幾輪，好似沒完沒了咁」。他又指出，土供組的組成凸顯政府不願承擔責任，因為事關香港未來的土地供應格局，竟然要由外界主持會議及諮詢，「小組入面有幾個官員，林鄭話唔會就小組嘅決定照單全收，如果唔係會不負責任。我搲晒頭！但明明坐喺入面啲官員已經贊成咗，咁係咪話佢哋只係齋坐？」

歷時16個月的土地大辯論已落幕，劉勵超卻認為，整場大辯論難言成功。（資料圖片）

短期內無招數令樓市降溫

樓價近年不斷破頂，遠超一般市民可負擔水平。劉勵超直言，短期內難有任何政策措施可有效壓抑樓價，「呢兩三年我諗都無咩解救」。他承認，政府短期內難有任何招數可令樓市降溫，唯有多管齊下增加土地，「即使係造地增加供應，但好似明日大嶼咁，都要好多年後先有」。

他承認，政府早年停止賣地及造地，現時回望的確並非正確。他說，當年香港經歷沙士、金融海嘯，經濟一蹶不振，若再賣地亦不會有人認購。不過，他認為「賣地」及「造地」的概念，應分開處理，「應該分兩方面睇，推地係一回事，時勢唔好可以唔推；但造地係另一回事……無論外圍因素點樣，你都要繼續造地，如果市道差、建築業放慢，可能造地成本仲平啲」。