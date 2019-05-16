【交通補貼】今日起可領4月份補貼　首三月可致電熱線申逾期補領

政府今年1月起推出公共交通費用補貼計劃，每到每個月的16日，市民都可領取上一個月的補貼，即市民今日（16日）起，可領取4月份的交通補貼。另外，如市民有逾期補貼未領取，今日亦可致電計劃熱線（2969 5500）登記。

截至5月12日，尚未領取1月份及2月份交通補貼的市民，分別有33萬人及32萬人。（資料圖片）

市民可透過以下方式，領取交通補貼：各個港鐵站、輕鐵客務中心、指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處內設置的補貼領取站領取補貼；7-Eleven、OK便利店及惠康超級市場亦可領取；或者也可透過八達通手機應用程式，及經八達通服務站領取補貼。

早前7-Eleven、OK便利店及惠康超級市場都有推出優惠，如市民於其店舖領取補貼，就可獲得現金券，不過7-Eleven上月已取消優惠；惠康的優惠推廣期截至5月2日；至於OK便利店，亦未在其Facebook專頁見到有關於優惠的宣傳。《香港01》正向上述商戶查詢，暫未有回覆。

運輸及房屋局之前表示，今年首3個月的補貼金額達4.884億元，每月每名受惠市民平均獲發金額，分別為約79 元、62 元及77 元。按補貼金額數字分類，1月至3月最多人獲補貼0.1元至100元，分別佔每月整體的70.8%、80.4%、71.7%。

根據運輸署數字，截至5月12日，約有33萬人仍未領取1月份的補貼，佔受惠市民的14%。署方指，考慮到部分市民未有在首3個月領取補貼，市民可於今日至6月15日，透過致電計劃熱線（2969 5500）登記，以申領逾期未領取的補貼。

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