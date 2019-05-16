年利達律師事務所榮獲同志共融僱主之首　湯森路透、安永雙雙上榜

「社商賢匯」早前頒獎嘉許同志共融僱主，年利達律師事務所登上榜首，滙豐、高盛及摩根士丹利等知名金融企業，亦打入十強，傳媒機構湯森路透及會計師行安永，同樣上榜；另主張接納性小眾的教會「恩典之家」，亦榮獲同志共融中小企業三甲之列。 機構表明，今年度十大同志共融僱主的行業分佈，較以往不同，當中有一半來自非金融機構，是重大的轉變，顯示出本港愈來愈多行業意識到同志共融的重要性。

路透社母公司湯森路透打入同志共融僱主十強，是當中唯一的傳媒機構。。(資料圖片)

「社商賢匯」是啟發商界實踐企業社會責任的非牟利機構，機構自2015年起，隔年公布「香港同志共融指數」，評估企業對同志僱員創造共融工作間的程度，今年度有60間金融、酒店服務、法律、傳媒等跨國企業參與，亦不乏本地中小企，結果將於6月發佈。

機構同時設立5項同志共融大獎，表揚友善僱主，其中十大同志共融僱主之冠是年利達律師事務所，其次分別是來自金融銀行界的滙豐及高盛，亦有傳媒機構湯森路透、會計師樓安永等。



社商賢匯行政總裁魏余雪奕表示，本港同志共融於過往兩年有顯著改善，與過往相比，2019年十大同志共融機構中有一半來自非金融機構，是重大的轉變，顯示出本港其他行業也開始認識到同志共融和多元文化的重要性。

機構亦有表揚中小企，今年共有9間中小企參與，排名首三位包括Ambition | HaTCH Powered by Ambition、基恩之家，以及Hugill & Ip律師事務所。

性小眾友善教會「基恩之家」，成為同志共融中小企僱主之一。(基恩之家官網截圖)

2019香港十大同志共融僱主：

1 年利達律師事務所 2 滙豐 3 高盛 4 摩根士丹利 5 湯森路透 6 史密夫律師事務所 7 摩根大通 8 瑞信 9 安睿順德倫律師事務所 10 安永

＊資料來源：社商賢匯





2019香港三大同志共融中小企業：