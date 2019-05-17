香園圍公路本月26日通車　設4個交匯處進出 　冀改善北區交通

蓮塘/香園圍口岸料最快年底前通關，《香港01》昨﹙16日﹚發現，相關工程項目網站自洩先機，連接該口岸與粉嶺公路的連接路「香園圍公路」，將於本月26日(周日)上午8時正式通車。 土木工程拓展署今日﹙17日﹚安排傳媒參觀香園圍公路並證實通車日期，該署總工程師／北﹙專責事務1﹚葉鴻平表示，公路設4個交匯處，接駁粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋地區道路和蓮麻坑路，市民可經交匯處進出，節省時間，改善北區交通。

龍山隧道為全港最長的陸上行車隧道，位於公南路段，全長4.8公里，較大老山隧道長850米。(黃偉倫攝)

「香園圍公路」全長約11公里，屬雙程雙線分隔道路，當中隧道段總長約5.5公里﹙龍山隧道和長山隧道﹚，其餘路段為高架橋和地面道路，整條公路並不收費。

公路沿途設有四個交匯處，接駁粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋地區道路和蓮麻坑路，葉鴻平表示，市民可經交匯處進出，節省時間。

九龍坑往坪輋減至四分鐘

根據土木工程拓展署資料，北區交通一向繁忙，沙頭角公路是北區道路網路的主動脈之一，是沙頭角和打鼓嶺居民的必經路。公路通車後，往來上水、大埔、九龍的行車時間將縮短，由沙頭角萊洞到粉嶺公路近九龍坑，行車時間會由約15分鐘，減至約4分鐘；由打鼓嶺香園圍到粉嶺公路近九龍坑，則由約24分鐘，縮至約8分鐘。

新管制站蓮塘／香園圍口岸預計今年內啟用。（政府網頁圖片）

3條巴士線、1條專線小巴線行走公路

至於公共運輸安排，因應公路開通，專線小巴第55K號線，將於星期一至五開辦上午繁忙時段特別服務，由沙頭角總站開出經龍山隧道及粉嶺公路往上水，署方估計往上水的乘客，可節省約5至10分鐘。

巴士方面，將有3條專營巴士路線行走公路，城巴承辦B7、B8路線，前者來往上水翠麗花園，途經粉嶺港鐵站，每日提供服務；後者來往大圍港鐵站，途經大埔，不過只在星期六、日及公眾假期服務。另外，九巴會經營B9線，來往屯門港鐵站，途經元朗港鐵站，同樣只於星期六、日及公眾假期服務。